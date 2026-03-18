दिल्लीमध्ये मोठी दुर्घटना! चार मजली इमारतीला आग लागून 3 मुलांसह एकाच कुटुंबातील 7 जणांनी गमावला जीव

Delhi Fire Accident: दिल्लीमधून हृदय पिळवटणारी घटना समोर आली आहे. बुधवारी दक्षिण-पश्चिमच्या पालम भागातील साध नगर येथे एका चार मजली इमारतीला बुधवारी भीषण आग लागली. ज्यामध्ये 3 लहान मुलांसह एका कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू झाला असून, 3 जणांवर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, दिल्ली विभाग आणि रुग्णवाहिकांची अनेक वाहने त्वरीत घटनास्थळी पोहोचली. आणि बचाव कार्य सुरू केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही भीषण आग तळमजल्यावरील शॉर्ट सर्किटमुळे लागली अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आग हळूहळू वाढत तळमजल्यावरून वरच्या मजल्यावर पसरल्याने कुटुंबाला बाहेर पडणे कठीण होते. तळमजल्यावर या संबंधित कुटुंबाची सौंदर्यप्रसाधने आणि कपड्यांची दुकाने आहेत, आणि वरच्या मजल्यावर ते राहत होते. वेळीच घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्मिशमन दलाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. मात्र, आग आणि धूर संपूर्ण इमारतीत पसरल्याने कुटुंबातील सदस्य आत अडकले. यावेळी कुटुंबातील 3 जणांचा बचाव करण्यात यश मिळाले. पण 3 मुले आणि इतर 7 जणांनी आगीत होरपळून जीव गमावला.
दरम्यान, स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी सुमारे 6 वाजून 40 मिनिटांनी घडली. जेव्हा कुटुंब गाढ झोपेत होते मात्र, बचाव करता येण्याआधीच आग पूर्ण इमारतीभर पसरली होती. यशस्वी रित्या बचाव झालेल्या 3 मुलांना पालम येथील दिव्या प्रस्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. माहितीवरून कुटुंबात अंदाजे एकूण 13 जण होते. जागरण वृत्तातील माहितीनुसार, अपघातात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांची ओळख पटवण्यात आल्याप्रमाणे कुटुंबात प्रवेश (पुरुष, 35 वर्षे), कलम (पुरुष, 40 वर्षे), आशू (स्री, 32वर्षे), तीन अल्पवयीन मुली (12 वर्षे, 6 वर्षे, 5 वर्षे), महिला (38 वर्ष) आणि दोन अज्ञात व्यक्तींचा समावेश आहे.
तसेच, आगीचे नेमके कारण सध्या अज्ञात आहे. तसेच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देत; या घटनेची दंडाधिकारी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.