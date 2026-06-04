/Delhi Fire: रुग्णालयातील एका नातेवाईकामुळे हॉटेलमध्ये एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू; अख्खं कुटुंब संपलं

गुरुग्राममध्ये राहणारे CA विवेक अग्रवाल आपल्या वडिलांना बघण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. फुफ्फुसाचे संक्रमण झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. कुटुंबातील मंडळींना वाटलं आपण त्यांच्याजवळ असू म्हणजे त्यांना हिंमत वाटेल. ते परिस्थितीतशी दोन हात करुन बरे होतील. त्यामुळे ते रुग्णालयापासून अवघ्या काही मिनिटाच्या अंतरावर असलेल्या हॉटेलमध्ये राहत होते. पण त्यांना काय माहित की, काही क्षणातच होत्याचं नव्हतं होणार आहे.
विवेक अग्रवाल आपल्या पत्नी, दोन मुली आणि वृद्ध आईसोबत दिल्लीला आले होते. रुग्णालयाच्या जवळ राहावे म्हणून कुटुंबाने मालवीय नगरमधील एका हॉटेलमध्ये खोली आरक्षित केली होती, जिथे नंतर भीषण आग लागली. दरम्यान, विवेक अग्रवाल यांचे आजारी वडील आणि त्यांच्या काका-काकूंची विचारपूस करण्यासाठी आणखी एक नातेवाईक दिल्लीत दाखल झाले.
त्यांनीही त्याच हॉटेलमध्ये थांबण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा टप्पा ठरेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. ती रात्र सर्वसामान्य होती. कुटुंब दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात जाण्याची तयारी करत होते. पण अचानक हॉटेलला आग लागली. काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसर धूर आणि आगीच्या ज्वाळांनी भरून गेला. प्रवाशांच्या निवासाचे ठिकाण असलेली ती इमारत अचानक मृत्यूचा सापळा बनली.
त्यांचे शेजारी योगेंद्र यांनी सांगितले की, विवेक एका खाजगी कंपनीत चार्टर्ड अकाउंटंट होते. त्यांची पत्नी एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) चालवत होती. शवविच्छेदनानंतर आज मृतदेह दिल्लीहून गुरुग्रामला आणले जातील. जवळच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे की, आगीत संपूर्ण कुटुंब मरण पावले यावर त्यांचा विश्वास बसत नाही. विवेक एक दयाळू व्यक्ती होते आणि त्यांचे सर्व शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध होते. विवेकचे नातेवाईक, पुनीत गुप्ता यांनी सांगितले की, आग लागली असताना विवेकने फोन करून म्हटले होते, "भाऊ, आपण कदाचित वाचणार नाही." त्यांनी विवेक अग्रवाल आणि इतरांना ओल्या रुमालाने चेहरे झाकण्याचा सल्ला दिला होता. पण आग आणि धुरामध्ये संपूर्ण कुटुंब जळून खाक झाले. पुनीत दिल्लीला पोहोचेपर्यंत कोणीही जिवंत राहिले नव्हते.