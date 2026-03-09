दिल्ली-गोवा फ्लाइटच्या प्रवाशांचा जीव आला असता धोक्यात, टॉयलेटमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार ; नेमकं काय घडलं?

Delhi Goa Flight: दिल्लीहून गोव्याकडे जाणाऱ्या अकासा एअरच्या QP1625 या विमानात एक धक्कादायक घटना घडली. 7 मार्च 2026 रोजी, दिल्लीचा रहिवासी आशिष नावाचा एक प्रवासी करत होता, ज्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. त्याच्या एका कृत्यामुळे सहप्रवाशांचा जीव धोक्यात आला असता. नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एक तरुण विमानाच्या शौचालयात बीडी ओढत असताना पकडला गेला. विमानात धूम्रपान करण्यास कठोर मनाई आहे, तरीही या प्रवाशाने नियम मोडले. या घटनेमुळे विमानातील इतर प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. अकासा एअरलाइन्सने या प्रकरणाची तक्रार केली आणि यासंदर्भात माहिती दिली. प्रवाशाकडे लायटरही सापडले, जे विमानाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते. ही घटना गोव्याच्या मोपा विमानतळावर उतरल्यानंतर उघडकीस आली. जिथे पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे विमान प्रवासाच्या सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे मोठ्या अपघाताचा धोका असतो.
आशीष हा प्रवासी दिल्लीहून गोव्याकडे निघाला होता. विमान उड्डाण सुरू असताना तो शौचालयात गेला आणि तिथे बीड़ी ओढू लागला. क्रू मेंबर्सना याची माहिती मिळताच त्यांनी तपासणी केली आणि त्याच्याकडे लायटर सापडले. विमानातील धूम्रपान प्रतिबंधक नियमांचे सरळ उल्लंघन केल्याचा प्रकार समोर आला.
अकासा एअरच्या अधिकाऱ्यांनी याबद्दल माहिती दिली. अशा कृत्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका पोहोचतो तसेच विमानाच्या यंत्रणेलाही हानी पोहोचवू शकते. या घटनेमुळे विमानातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि इतर प्रवासी घाबरले. या प्रवाशाच्या कृत्यामुळे क्रू मेंबर्स आणि इतर प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आली होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
अकासा एअरलाइन्सने या घटनेला दुजोरा दिला. आमच्या क्रू मेंबर्सनी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केले. एअरलाइन्सने आपल्या निवेदनात याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. "7 मार्च रोजी दिल्ली ते गोवा विमान QP1625 मध्ये एक प्रवासी शौचालयात धूम्रपान करताना आढळला. आमच्या क्रूने नियमांनुसार कारवाई केली आणि गोव्याला पोहोचल्यावर या व्यक्तीला संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केले, असे यात म्हटलंय. आम्ही पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रकरणी गोव्याच्या मोपा विमानतळ पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय न्याय संहिता आणि नागरी उड्डाण सुरक्षेच्या कायद्यांतर्गत (सिव्हिल एव्हिएशन सेफ्टी अंतर्गत गैरकानूनी कृत्यांच्या दमन कायद्यांतर्गत) आशीषवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, या कृत्यामुळे विमानातील सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. तपास सुरू असून, आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंड, तुरुंगवास किंवा प्रवास प्रतिबंध अशा शिक्षेची तरतूद असते.
धूम्रपान किंवा लायटरसारख्या वस्तू विमानात आणणे हे गंभीर गुन्हा आहे, ज्यामुळे अपघात होऊ शकतो. अशा घटनांमुळे एअरलाइन्स आणि पोलिस अधिक सतर्क होतात. प्रवाशांना नियमांचे पालन करण्याची सूचना वारंवार देण्यात येत असते.