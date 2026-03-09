English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • दिल्ली-गोवा फ्लाइटच्या प्रवाशांचा जीव आला असता धोक्यात, टॉयलेटमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार ; नेमकं काय घडलं?

दिल्ली-गोवा फ्लाइटच्या प्रवाशांचा जीव आला असता धोक्यात, टॉयलेटमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार ; नेमकं काय घडलं?

Delhi Goa Flight: आशिष नावाच्या प्रवाश्यामुळे विमानातील इतर प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 9, 2026, 11:39 AM IST
दिल्ली-गोवा फ्लाइटच्या प्रवाशांचा जीव आला असता धोक्यात, टॉयलेटमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार ; नेमकं काय घडलं?
दिल्ली गोवा फ्लाइट

Delhi Goa Flight: दिल्लीहून गोव्याकडे जाणाऱ्या अकासा एअरच्या QP1625 या विमानात एक धक्कादायक घटना घडली. 7 मार्च 2026 रोजी, दिल्लीचा रहिवासी आशिष नावाचा एक प्रवासी करत होता, ज्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. त्याच्या एका कृत्यामुळे सहप्रवाशांचा जीव धोक्यात आला असता. नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय घडलं नेमकं?

एक तरुण विमानाच्या शौचालयात बीडी ओढत असताना पकडला गेला. विमानात धूम्रपान करण्यास कठोर मनाई आहे, तरीही या प्रवाशाने नियम मोडले. या घटनेमुळे विमानातील इतर प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. अकासा एअरलाइन्सने या प्रकरणाची तक्रार केली आणि यासंदर्भात माहिती दिली. प्रवाशाकडे लायटरही सापडले, जे विमानाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते. ही घटना गोव्याच्या मोपा विमानतळावर उतरल्यानंतर उघडकीस आली. जिथे पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे विमान प्रवासाच्या सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे मोठ्या अपघाताचा धोका असतो.

प्रवाशाने काय केलं? 

आशीष हा प्रवासी दिल्लीहून गोव्याकडे निघाला होता. विमान उड्डाण सुरू असताना तो शौचालयात गेला आणि तिथे बीड़ी ओढू लागला. क्रू मेंबर्सना याची माहिती मिळताच त्यांनी तपासणी केली आणि त्याच्याकडे लायटर सापडले. विमानातील धूम्रपान प्रतिबंधक नियमांचे सरळ उल्लंघन केल्याचा प्रकार समोर आला. 

अकासा एअरच्या अधिकाऱ्यांनी याबद्दल माहिती दिली. अशा कृत्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका पोहोचतो तसेच विमानाच्या यंत्रणेलाही हानी पोहोचवू शकते. या घटनेमुळे विमानातील वातावरण तणावपूर्ण झाले आणि इतर प्रवासी घाबरले. या प्रवाशाच्या कृत्यामुळे क्रू मेंबर्स आणि इतर प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आली होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

एअरलाइन्सने काय दिली प्रतिक्रिया?

अकासा एअरलाइन्सने या घटनेला दुजोरा दिला. आमच्या क्रू मेंबर्सनी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केले. एअरलाइन्सने आपल्या निवेदनात याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. "7 मार्च रोजी दिल्ली ते गोवा विमान QP1625 मध्ये एक प्रवासी शौचालयात धूम्रपान करताना आढळला. आमच्या क्रूने नियमांनुसार कारवाई केली आणि गोव्याला पोहोचल्यावर या व्यक्तीला संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केले, असे यात म्हटलंय. आम्ही पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांची कारवाई

याप्रकरणी गोव्याच्या मोपा विमानतळ पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतीय न्याय संहिता आणि नागरी उड्डाण सुरक्षेच्या कायद्यांतर्गत (सिव्हिल एव्हिएशन सेफ्टी अंतर्गत गैरकानूनी कृत्यांच्या दमन कायद्यांतर्गत) आशीषवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, या कृत्यामुळे विमानातील सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. तपास सुरू असून, आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंड, तुरुंगवास किंवा प्रवास प्रतिबंध अशा शिक्षेची तरतूद असते. 

विमान प्रवासातील सुरक्षा 

धूम्रपान किंवा लायटरसारख्या वस्तू विमानात आणणे हे गंभीर गुन्हा आहे, ज्यामुळे अपघात होऊ शकतो. अशा घटनांमुळे एअरलाइन्स आणि पोलिस अधिक सतर्क होतात. प्रवाशांना नियमांचे पालन करण्याची सूचना वारंवार देण्यात येत असते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Delhi Goa flightAkasa Airpassenger bookedsmoking in aircraftbidi smoking case

इतर बातम्या

फायनलच्या एक दिवस आधी भारतीय खेळाडूने गमवाल आपल्या बहिणाला;...

स्पोर्ट्स