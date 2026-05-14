सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी Work From Home चा आदेश! 'या' राज्याने केली घोषणा; महाराष्ट्राचं काय?

Work From Home in Delhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर राजधानी दिल्लीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमची घोषणा केली आहे.
Work From Home in Delhi: दिल्ली सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर मोठी घोषणा केली आहे. राजधानी दिल्लीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस वर्क फ्रॉम होम म्हणजेच घरुन काम करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ही माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की, पंतप्रधानांनी जे आव्हान केलं आहे ते पाहता आम्ही आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. महाराष्ट्रात यासंदर्भात अद्याप कोणता निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केलं की, वर्क फ्रॉम होमचा नियम खासगी कार्यालयांमध्येही लागू व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करुन. खासगी क्षेत्रासाठी एक मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आली असून, ज्या ठिकाणी काम ऑनलाइन पद्धतीने करणं शक्य आहे, तिथे दोन दिवस 'घरून काम' करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कामगार विभाग यावर देखरेख ठेवेल.
याव्यतिरिक्त त्यांनी असंही सांगितलं की, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत असणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्याचा आकार कमी करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोलच्या वाटपात 20 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. ही कपात अशा अधिकाऱ्यांना लागू होईल, ज्यांना यापूर्वी दरमहा 200 ते 250 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेलचे वाटप केले जात असे. आम्ही 'वाहन-मुक्त दिवस' (No Vehicle Day) देखील पाळणार आहोत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, ज्या अधिकाऱ्यांना वाहनासाठी भत्ता मिळतो, त्यांनी त्याऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा पर्याय निवडल्यास, त्यांना 10 टक्के वाढ दिली जाईल. जास्तीत जास्त लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा लाभ घेता यावा, यासाठी बसचे विशिष्ट मार्ग निश्चित केले जातील. 50 टक्के बैठका व्हर्च्यूअल करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, बहुतांश सुनावण्या व्हर्च्यूअल पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न करावा, असं आवाहन सरकारने न्यायालयांनाही केलं आहे. सोमवारी प्रत्येकाने मेट्रो सेवेचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असं आवाहन करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत आम्ही कोणत्याही मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्रमांचे आयोजन करणे टाळू. शिवाय, पर्यटकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी आम्ही दिल्लीसाठी एक विशेष प्रवास योजना तयार करू.