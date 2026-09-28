/भारतातील या राज्यात वर्क फ्रॉम होमचे आदेश, सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या;सरकारने घेतला मोठा निर्णय

दिल्ली सरकार : देशभरात मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु झाला असून लवकरच थंडीचा हंगाम सुरु होणार आहे. हिवाळ्यात दिल्लीत वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 'वर्क फ्रॉम होम'चे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालयांच्या वेळा देखील बदलण्यात आल्या आहेत. सरकारने 1 नोव्हेंबर 2026 ते 31 जानेवारी 2027 पर्यंत धूळ निर्माण करणाऱ्या पाडकाम तसेच नागरी बांधकाम कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हिवाळ्यात दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या अत्यंत गंभीर बनते. दिल्ली सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठी नियम आणि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून दिल्लीतील सरकारी आणि गैर-सरकारी कार्यालयांना घरून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाडकाम आणि वाहने भंगारात काढण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
प्रदुषण नियंत्रणाच्या अनुषंगाने सरकारने नवी निमयावली जाहीर केली आहे. या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2026 ते 31 जानेवारी 2027 पर्यंत धूळ निर्माण करणाऱ्या पाडकाम आणि बाह्य नागरी बांधकाम कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, 10 डिसेंबर 2026 ते 20 जानेवारी 2027 पर्यंत बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर संपूर्ण बंदी असेल.
1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारी पर्यंत विविध कार्यालयांच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. एमसीडी (MCD) अंतर्गत कार्यालयांची वेळ सकाळी 8:30 ते सायंकाळी 5 पर्यंत, तर जीएनसीटीडी (GNCTD) अंतर्गत कार्यालयांची वेळ सकाळी 10 ते सायंकाळी 6:30 पर्यंत असेल. शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची 50 टक्के उपस्थितीची मर्यादा ठावण्यात आली आहे. 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत 50 टक्के कर्मचारी घरून आणि 50 टक्के कर्मचारी कार्यालयातून काम करतील असे या आदेशात म्हंटले आहे.
पार्किंग शुल्काबाबतच्या नियमांमध्ये बदल \दिल्ली सरकारने पार्किंग शुल्काबाबतच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. खाजगी वाहनांच्या वापराला आळा घालण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीत अधिकृत पार्किंग स्थळांवरील पार्किंग शुल्क दुप्पट केले जाईल. तथापि, हा नियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) च्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील पार्किंग स्थळांना लागू होणार नाही.