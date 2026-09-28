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भारतातील या राज्यात वर्क फ्रॉम होमचे आदेश, सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या;सरकारने घेतला मोठा निर्णय

दिल्लीत नवी नियामवली जाहीर करण्यात आली आहे.  'वर्क फ्रॉम होम'चे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 28, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:30 PM IST
भारतातील या राज्यात वर्क फ्रॉम होमचे आदेश, सरकारी कार्यालयांच्या वेळा बदलल्या;सरकारने घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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