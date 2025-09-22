English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तरुणींनो सावधान! विवाहित पुरुषांशी प्रेमसंबंध ठेवणं पडेल महागात, हायकोर्टाने काय म्हटलंय पाहा

अनेकदा विवाहबाह्य संबंधांमुळे पती-पत्नीमधील नातं अडचणीत येतं. ही प्रकरणं अनेकदा घटस्फोटापर्यंत पोहोचतात आणि मग पोटगीची मागणी होती. यादरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे पतीच्या प्रेयसीलाच नुकसान भरपाई भरावी लागू शकते.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 22, 2025, 08:33 AM IST
तरुणींनो सावधान! विवाहित पुरुषांशी प्रेमसंबंध ठेवणं पडेल महागात, हायकोर्टाने काय म्हटलंय पाहा

अनेकदा पती किंवा पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे वैवाहित नात्यात अडचण निर्माण होत असते. वैवाहिक संबंधांमुळे नात्यात निर्माण होणारा दुरावा अनेकदा कोर्टाच्या पायरीपर्यंत पोहोचतो आणि घटस्फोटाची मागणी होते. यानंतर पत्नीकडून पोटगीची मागणी केली जाते आणि त्यावरुन दावे-प्रतिदावे होतात. यादरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे पतीच्या प्रेयसीलाच नुकसान भरपाई भरावी लागू शकते. पत्नीने केलेली याचिका हायकोर्टाने ग्राह्य धरली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विवाहसंबंधात तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे प्रेमात दुरावा निर्माण झाला असून, यासाठी जबाबदार असलेल्या पतीच्या प्रेयसीकडून नुकसानभरपाई मागणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. यानंतर ही याचिका दाखल करुन घेण्यात आली आहे. ही नेमकी घटना काय आहे? आणि याचिकेत तसंच कोर्टाने काय म्हटलं हे जाणून घ्या. 

नेमकं काय झालं?

शेली महाजन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 2012 मध्ये त्यांचं लग्न झालं असून, त्यांना दोन जुळी मुलंही आहेत. 2018 मध्ये त्यांच्या जुळ्या मुलांच जन्म झाला. शेली महाजन यांच्या पतीचा व्यवसाय असून, 2021 मध्ये भानुश्री नावाची महिला त्यांच्याकडे काम करु लागली. यानंतर भानुश्री आणि शेली यांच्या पतीमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. 2023 मध्ये शेली यांना याबाबत ठोस पुरावेदेखील मिळाले. 

पतीचा घटस्फोटासाठी अर्ज

शेली महाजन यांनी जाब विचारण्यास सुरुवात केल्यानंतर पतीने सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये भानुश्रीसोबत हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून शेली यांचा अपमान केला जात होती.  एप्रिल 2025 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. यानंतर पत्नीने नागरी नुकसानभरपाईसाठी हायकोर्टात दावा केला.

'सुनावणीचा अधिकार केवळ कौटुंबिक न्यायालयालाच'

या दाव्यावर भानुश्रीच्या वतीने आक्षेप घेण्यात केला. हा वाद वैवाहिक बंधातूनच निर्माण झाला असून, त्यावर सुनावणीचा अधिकार केवळ कौटुंबिक न्यायालयालाच आहे, असं तिने म्हटलं.  

'तिसऱ्या व्यक्तीच्या जाणीवपूर्वक वर्तनामुळे पतीच्या प्रेमापासून वंचित'

2 प्रौढ व्यक्तींना स्वेच्छेने नातेसंबंध ठेवण्याचा अधिकार असून, पत्नीला तो रोखण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. पत्नीच्या वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. तिसऱ्या व्यक्तीच्या जाणीवपूर्वक वर्तनामुळे तिला पतीच्या प्रेमापासून वंचित राहावं लागल. तसंच दिवाणी कायद्यानुसार अशा हस्तक्षेपाबाबत नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे, असा दावा केला.

याप्रकरणी हायकोर्टाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं असून, भारतीय कायद्यात 'प्रेमात दुरावा' या संकल्पनेला थेट मान्यता नसली तरी तृतीय व्यक्तीने जाणीवपूर्वक वैवाहिक नात्यात हस्तक्षेप केल्यास नुकसानभरपाईचा दावा ग्राह्य ठरू शकतो असं म्हटलं आहे. 

'पत्नीला स्वतंत्र दिवाणी नुकसानभरपाईचा दावा करता येतो'

कौटुंबिक न्यायालयाचा अधिकार वैवाहिक विवादांपुरता मर्यादित असून, स्वतंत्र दिवाणी दाव्यावर दिवाणी न्यायालयाला सुनावणीचा अधिकार आहे. घटस्फोटाचा खटला सुरू असला, तरी पतीबरोबर संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पत्नीला स्वतंत्र दिवाणी नुकसानभरपाईचा दावा करता येतो. पतीला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क असला तरी तृतीय व्यक्तीने जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप केल्यास दिवाणी जबाबदारी निर्माण होते असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. 

 

FAQ

1) ही याचिका नेमकी काय आहे आणि कोणी दाखल केली?
शेली महाजन यांनी दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पतीच्या प्रेयसी, भानुश्री, यांच्याकडून वैवाहिक नात्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. याचिका हायकोर्टाने ग्राह्य धरली आहे, आणि यामुळे तिसऱ्या व्यक्तीला (पतीच्या प्रेयसीला) नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते.

2) या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
शेली महाजन यांचे लग्न २०१२ मध्ये झाले असून, त्यांना २०१८ मध्ये जुळ्या मुलांचा जन्म झाला. २०२१ मध्ये शेली यांच्या पतीच्या व्यवसायात भानुश्री नावाची महिला काम करू लागली. यानंतर तिचे आणि शेली यांच्या पतीचे प्रेमसंबंध सुरू झाले. २०२३ मध्ये शेली यांना याबाबत ठोस पुरावे मिळाले. पतीने भानुश्रीसोबत सार्वजनिक ठिकाणी हजेरी लावून शेली यांचा अपमान केला. एप्रिल २०२५ मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. यानंतर शेली यांनी हायकोर्टात भानुश्रीविरुद्ध नुकसानभरपाईसाठी दावा केला.

3) या याचिकेचा परिणाम काय होऊ शकतो?
हायकोर्टाने याचिका ग्राह्य धरल्यामुळे, भानुश्रीला नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते, जर तिचा वैवाहिक नात्यातील हस्तक्षेप सिद्ध झाला. यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये तिसऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई आणि नुकसानभरपाईची जबाबदारी येऊ शकते. हा निर्णय वैवाहिक नातेसंबंध आणि तिसऱ्या व्यक्तीच्या भूमिकेवर कायदेशीर दृष्टिकोनात बदल घडवू शकतो.

4) याचा सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम काय?
हा निर्णय वैवाहिक नातेसंबंधांमध्ये तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाला कायदेशीर जबाबदारीच्या कक्षेत आणतो. यामुळे विवाहबाह्य संबंधांमुळे उद्भवणाऱ्या विवादांमध्ये नवीन कायदेशीर मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सामाजिकदृष्ट्या, यामुळे विवाहबाह्य संबंध आणि त्यांचे वैवाहिक नात्यांवर होणारे परिणाम याबाबत चर्चा तीव्र होऊ शकते.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Delhi High Courthusbandwife

इतर बातम्या

'साहिबजादा फरहानने जय शहाच्या कानाखालीच लागावली, केवळ...

पश्चिम महाराष्ट्र