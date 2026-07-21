'आम्ही दुर्लक्ष करु शकत नाही,' सोनम वांगचुक यांची मागणी मान्य; दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा आदेश

NEET परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने पुकारलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मेदांता रुग्णालयात हलवलं जाणार आहे. त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. "आम्ही त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही," असं न्यायालयाने अधोरेखित केलं.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मेदांता रुग्णालयात डॉक्टरांचं एक विशेष पथक स्थापन केले जाईल आणि वांगचुक यांच्या उपचारांवर देखरेख करण्यासाठी तज्ज्ञांचे एक पथक नेमले जाईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गीतांजली अंगमो यांनी आभार मानले आहेत. "सोनम वांगचुक यांना आमच्या पसंतीच्या मेदांता' रुग्णालयात हलवण्याबाबत अनुकूल आदेश दिल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार!", अशी पोस्ट त्यांनी एक्सवर शेअर केली आहे. यापूर्वी 19 जुलै रोजी त्यांनी एका पोस्टद्वारे सफदरजंग रुग्णालयावर टीका केली होती; कारण रुग्णालयाकडून त्यांच्या पतीच्या प्रकृतीबाबत परस्परविरोधी अहवाल दिले जात होते.
My heartfelt thanks to the Hon’ble #delhihighcourt for passing favourable order of discharge of @Wangchuk66 to #medanta, the hospital of our choice! My heartfelt thanks also to @SibalAkhil and Bahuli Sharma and their teams for this win against unbelievable odds in record time!!— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 21, 2026
उच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले आहेत की, आतापर्यंत तयार झालेले सर्व वैद्यकीय चाचणी अहवाल 'मेदांता' (Medanta) मधील डॉक्टरांच्या समितीकडे सोपवले जावेत. उपचारांशी संबंधित संपूर्ण वैद्यकीय तपशील उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी, गीतांजली अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. आपल्या याचिकेत त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांच्या पतीला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सफदरजंग रुग्णालयात ठेवण्यात आलं आहे आणि कुटुंबाचा सरकारी वैद्यकीय व्यवस्थेवर विश्वास नाही. वांगचुक यांना त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयातून डिस्चार्ज देऊन दुसऱ्या खासगी रुग्णालयात हलवण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना, रुग्णालय प्रशासन आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबतचा सविस्तर वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या मूलभूत हक्कांकडे आणि माहितीपूर्ण संमतीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सोनम वांगचुक गेल्या 24 दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. त्यांना जंतर मंतरवरून जबरदस्तीने नेऊन सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांनी उपोषण सोडण्यासाठी काही अटी ठेवल्या होत्या, ज्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यांनी म्हटलं होते की, जर खासदारांनी नीट पेपरफुटीवर संसदेत चर्चा करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले, तरच ते उपोषण सोडतील. आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज झाल्यानंतर त्यांना उपोषण सुरुच राहणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.