'तुम्हाला तोडगा काढता येत नाही का?', हायकोर्टाने एका कुत्र्यावरुन खासदार महुआ मोईत्रांना सुनावलं, वकील म्हणाला 'मीच पालक...'

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी हेन्री त्यांच्या मालकीचा असल्याचा दावा करत कुत्र्याचा संयुक्त ताबा मागितला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 3, 2025, 08:38 PM IST
तुम्ही एकत्र बसून हा वाद का सोडवत नाही? अशी विचारणा दिल्ली हायकोर्टाने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील जय अनंत देहदराय यांना केली आहे. दोघांमध्ये श्वानाचा ताबा मिळवण्यावरुन वाद सुरु असून, हे प्रकरण कोर्टात गेलं आहे. संसदीय अयोग्यता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे हा वाद सुरू झाला होता.

"तुम्ही एकत्र बसून वाद का सोडवत नाही? या खटल्याच्या माध्यमातून त्या कोणता दिलासा मागत आहेत?" अशी विचारणा न्यायमूर्ती जैन यांनी हेन्री नावाच्या रॉटवेइलर कुत्र्याचा एकत्रित ताबा मिळावा यासाठी मोईत्रा यांच्या याचिकेचा संदर्भ देत विचारले.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील देहदराय हे नातेसंबंधात होते आणि वेगळे झाल्यापासून त्यांच्यात वाद सुरु आहे. दोघांनी आता एकमेकांवर हेन्रीची "चोरी" केल्याचा आरोप केला आहे आणि 2023 पासून कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. मोईत्रा यांनी की हेन्री आपल्या मालकीचा आहे सांगत त्याचा ताबा मागितला आहे. 

दुसरीकडे, देहदराय यांनी मोइत्रा यांच्यासोबतच्या ताबा मिळववण्यासाठी सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईची माहिती सार्वजनिक करण्यापासून रोखणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. देहदराय यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील संजय घोष म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने दोघांनाही या प्रकरणाबद्दल सार्वजनिकरित्या बोलण्यापासून रोखण्याच्या आदेशावर ते नाराज आहेत. ते म्हणाले की, मोइत्रा यांनी दिलेल्या दाव्यावर देण्यात आलेल्या या आदेशाने त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केलं आहे.

आपण यापूर्वी एक्सवर खटल्याच्या तपशीलांचा उल्लेख न करता एक पोस्ट केली होती परंतु नंतर ती कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले गेलं असंही त्यांनी सांगितलं. "माझ्याविरुद्ध एक फालतू खटला दाखल करण्यात आला आहे आणि मी त्याबद्दल बोलू शकत नाही, मी त्यावर चर्चा करू शकत नाही, मी त्याबद्दल लिहू शकत नाही? खटल्याच्या निष्पक्षतेसाठी हे कुठे आवश्यक आहे? त्या एक खासदार आहेत. एखादा खासदार सामान्य वादावर उच्च अधिकाराचा दावा करू शकतो का?" अशी विचारणा घोष यांनी केली आहे.

हायकोर्टाने बुधवारी या प्रकरणावर तृणमूल खासदाराकडून उत्तर मागितलं आणि डिसेंबरमध्ये सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकललं.

देहदराय यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, हेन्री 40 दिवसांचा असल्यापासून त्यांच्यासोबत होता. त्यांनी असंही म्हटले आहे की त्यांनीच तो श्वान आणला असल्याने ते त्याचे खरे पालक आहेत. 

FAQ

1) महुआ मोइत्रा आणि जय अनंत देहाद्राई यांच्यातील कुत्रा वाद काय आहे?

महुआ मोइत्रा, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार, आणि त्यांचा माजी जोडीदार, वकील जय अनंत देहाद्राई, यांच्यात त्यांच्या पाळीव रॉटव्हीलर कुत्रा हेन्रीच्या ताब्यासाठी कायदेशीर आणि वैयक्तिक वाद सुरू आहे. हा वाद 2023 मध्ये सुरू झाला जेव्हा देहाद्राई यांनी मोइत्रा यांच्यावर खासदार म्हणून प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप केला आणि हेन्रीच्या ताब्याचा मुद्दा यात मध्यवर्ती ठरला. दोघांनीही एकमेकांवर हेन्रीची चोरी केल्याचा आरोप केला आहे, आणि सध्या हा वाद दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे.

2) हेन्री कोण आहे आणि त्याच्याभोवती वाद का आहे?

हेन्री हा महुआ मोइत्रा आणि जय अनंत देहाद्राई यांचा पाळीव रॉटव्हीलर कुत्रा आहे. दोघेही हेन्रीवर आपला हक्क सांगतात. देहाद्राई यांनी दावा केला आहे की त्यांनी जानेवारी 2021 मध्ये हेन्रीला 75,000 रुपये देऊन खरेदी केले आणि त्याची काळजी घेतली, तर मोइत्रा यांनी हेन्री त्यांचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी एकमेकांवर हेन्रीला चोरीचा किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप केला आहे. हा वाद मोइत्रा यांच्या कथित ‘कॅश-फॉर-क्वेरी’ प्रकरणाशी जोडला गेला, ज्यामुळे हा वैयक्तिक वाद राजकीय बनला.

3) या वादाची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?
उत्तर:2023 मध्ये सुरुवात: मोइत्रा यांनी साकेत कोर्टात हेन्रीच्या ताब्यासाठी खटला दाखल केला, ज्यात त्यांनी दरमहा 10 दिवस हेन्रीच्या संयुक्त ताब्याची मागणी केली.
मार्च 2025 मध्ये गॅग ऑर्डर: साकेत कोर्टाने दोन्ही पक्षांना खटल्याबाबत सार्वजनिकपणे बोलण्यास मनाई करणारी ‘गॅग ऑर्डर’ जारी केली. देहाद्राई यांनी याला विरोध करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांनी ही ऑर्डर त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारी असल्याचे म्हटले.
सप्टेंबर 2025 मधील सुनावणी: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज जैन यांनी मोइत्रा यांना याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आणि दोन्ही पक्षांना खटल्याबाहेर तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. पुढील सुनावणी 22 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे

