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'अशी कमाल फक्त मोदी-शहांच्या राजवटीतच होऊ शकते!' ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला; 'फ्रान्स, अल्बेनियामध्येही...'

मुले काही ‘जंतर मंतर’वर ‘दांडिया’ खेळायला गेली नव्हती, पण भय इतके की, सरकारने आंदोलन स्थळाच्या यादीतून ‘जंतर मंतर’चे नाव वगळले. हा काय प्रकार म्हणायचा? असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 23, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 06:32 AM IST
'अशी कमाल फक्त मोदी-शहांच्या राजवटीतच होऊ शकते!' ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला; 'फ्रान्स, अल्बेनियामध्येही...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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