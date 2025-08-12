'लैंगिक छळ फक्त मुलींचाच होतो हा समज मूर्खपणा'; हायकोर्टाने दिलेला निर्णय एकदा वाचाच

Delhi High Court on Sexual Assault: लैंगिक अत्याचार फक्त मुलींवरच हा होता हा गैरसमज असल्याचं महत्त्वाचं निरीक्षण दिल्ली हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. हा समाजात पसरलेला मूर्खपणा आहे अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अल्पवयीन मुलावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी निर्णय सुनावताना कोर्टाने हे मत मांडलं. दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याप्रकरणी 15 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 2019 मध्ये अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला 15 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावेळी कोर्टाने म्हटलं की, "मुलंही लैंगिक छळाला बळी पडतात. फक्त मुलींवरच अत्याचार होतो हा समाजात पसरलेला समज मूर्खपणा आहे". अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल यांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत कलम 6 (गंभीर लैंगिक अत्याचार) आणि आयपीसी 377 अंतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपीवर शिक्षा सुनावली.
कोर्टात युक्तिवाद सुरु असताना अतिरिक्त सरकारी वकील अरुण के व्ही यांनी केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या एका अहवालाचा दाखला देण्यात आला. यामध्ये बाललैंगिक शोषणाच्या पीडितांपैकी 54.68 टक्के मुलं असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
कोर्टाने निर्णय सुनावताना म्हटलं की, पॉक्सो कायदा सर्व मुलांचे रक्षण करतो. लैंगिक अत्याचारामुळे मुलांच्या मनावरही तेवढाच खोल जखमेचा ठसा उमटवतो. सामाजिक रचनेमुळे मुलांसाठी आघातातून सावरणे अधिक कठीण होते.
पॉक्सो कायदा, अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस अॅक्ट, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012), हा भारतात 18 वर्षांखालील मुलांविरुद्ध होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि अश्लील कृत्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी लागू केलेला विशेष कायदा आहे. हा कायदा 14 नोव्हेंबर 2012 पासून लागू आहे आणि मुलांच्या लैंगिक सुरक्षेसाठी कठोर तरतुदी प्रदान करतो.
मुलांचे संरक्षण: 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक शोषण, छळ आणि अश्लील कृत्यांपासून संरक्षण देणे.
कायदेशीर कारवाई: लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आणि त्वरित न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे.
बालस्नेही प्रक्रिया: तक्रार नोंदवणे, तपास आणि खटल्याची प्रक्रिया मुलांसाठी संवेदनशील आणि सोपी असावी याची खात्री करणे.
लैंगिक गुन्ह्यांची व्याख्या:लैंगिक अत्याचार: शारीरिक संपर्कासह लैंगिक हेतूने मुलांना स्पर्श करणे.
गंभीर लैंगिक अत्याचार: बलात्कार, गुदद्वारासंबंधी अत्याचार, किंवा इतर गंभीर लैंगिक कृत्ये.
लैंगिक छळ: शारीरिक संपर्काशिवाय लैंगिक हेतूने केलेली कृत्ये, जसे की अश्लील भाषा, इशारे, किंवा अश्लील सामग्री दाखवणे.
बाल अश्लीलता: मुलांचा समावेश असलेली अश्लील सामग्री तयार करणे, साठवणे, किंवा प्रसारित करणे.
लैंगिक अत्याचार: किमान 7 वर्षांचा तुरुंगवास, ज्याची मर्यादा जन्मठेपेपर्यंत असू शकते, तसेच दंड.
गंभीर लैंगिक अत्याचार: किमान 10 वर्षांचा तुरुंगवास, ज्याची मर्यादा जन्मठेपेपर्यंत, आणि दंड.
लैंगिक छळ: 3 ते 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
बाल अश्लीलता: 5 ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड.
तक्रार नोंदवताना आणि खटला चालवताना मुलाला मानसिक त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
विशेष बाल न्यायालये (Special Courts) स्थापन केली आहेत, जिथे खटले जलदगतीने निकाली काढले जातात.
मुलाची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.
मुलाची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा पडद्यामागून घेतली जाऊ शकते.
कोणालाही मुलांविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे. याचं उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांना सामान्यतः जामीन मिळणे कठीण आहे, विशेषतः गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात.
पॉक्सो कायद्याचे वैशिष्ट्यलिंग-तटस्थ: हा कायदा मुलगा किंवा मुलगी, दोघांसाठी लागू आहे.
वय मर्यादा: 18 वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना मुलं मानलं जातं.
कठोर शिक्षा: गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षेची कठोरता ठरवली जाते.
जागरूकता आणि शिक्षण: हा कायदा मुलांच्या सुरक्षेसाठी जागरूकता निर्माण करण्यावर आणि शिक्षणावर भर देतो.
पॉक्सो कायद्याची अंमलबजावणीविशेष न्यायालये: प्रत्येक जिल्ह्यात पॉक्सो खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत.
पोलिस यंत्रणा: पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं जेणेकरून तपास संवेदनशीलपणे होईल.
NGO आणि सामाजिक संस्था: अनेक संस्था मुलांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देतात.