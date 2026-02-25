English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • S*x केल्यानंतर कुंडली जुळत नाही सांगून लग्नाला नकार देणं गुन्हाच; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

S*x केल्यानंतर कुंडली जुळत नाही सांगून लग्नाला नकार देणं गुन्हाच; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Court Important Decision: बऱ्याच काळापासून पीडित महिला आणि हा तरुण रिलेशनमध्ये होते. या तरुणीने लग्नाचं आमिष दाखवून अनेकदा तरुणीसोबत लैंगिकसंबंध ठेवले. मात्र नंतर लग्नाला नकार देताना पत्रिका जुळत नसल्याचं कारण दिल्याने प्रकरण कोर्टापर्यंत गेलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 25, 2026, 12:47 PM IST
S*x केल्यानंतर कुंडली जुळत नाही सांगून लग्नाला नकार देणं गुन्हाच; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल
दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Court Important Decision: लग्नाचं आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर पत्रिका जुळली नाही म्हणून लग्नाला नकार देणं हा गुन्हा ठरतो असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. नुकत्याच एका सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीने दिलेल्या आश्वासनांच्या वास्तविकतेवर अशा घटनांमुळे शंका घेण्यास वाव निर्माण होतो, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. हायकोर्टाने तरुणीच्या बाजूने निकाल देत त्याची बलात्काराच्या प्रकरणामधून निर्दोष मुक्तता करण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. आरोपीने बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली दाखल करण्यात आलेली जामीन याचिका फेटाळून लावली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्टाने काय म्हटलं?

सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्या एकल खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोर्टाने आरोपीने महिलेला पत्रिका जुळेल असं सांगत तिचा विश्वास संपादित केला होता, असं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच आपल्या लग्नामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही असा दावा करतानाच आरोपीने एका मेसेजमध्ये आपण उद्याच लग्न करु असंही म्हटल्याचं कोर्टाने आवर्जून नमूद केलं आहे. 

सुरुवातीला लग्नाचं आश्वासन दिल्यानंतर, 'पत्रिका जुळत नाही' या आधारावर लग्नासाठी नकार देणं हे आरोपीने दिलेलं आश्वासन आणि त्याच्या शक्यतेबद्दल शंका उपस्थित करतं असं कोर्टाने म्हटलं आहे. अशापद्धतीची वागणूक देणं हे भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 69 अंतर्गत गुन्हा ठरतो. या कायद्याअंतर्गत खोटी आश्वासनं देऊन लैंगिक संबंध ठेवून फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश होतो. 

नक्की वाचा >> सख्ख्या बहिणी चालवायच्या S*x रॅकेट, धर्मांतरणासाठी बळजबरी! Insta वरील अश्लील फोटोंमुळे अडकल्या

महिलेचा नेमका आरोप काय?

याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला होता की, ती मागील बऱ्याच काळापासून आरोपीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. आरोपीने लग्नाचं आश्वासन देऊन अनेकदा माझ्यासोबत शरीरसंबंध ठेवल्याचं या महिलेने म्हटलं आहे. आरोपी महिलेने या तरुणाबरोबरच त्याच्या कुटुंबियांनीही लग्नाचं आश्वासन दिलं होतं. कुटुंबाने आश्वासन दिल्यानंतर महिलेने पहिल्यांदा दाखल केलेली याचिका मागे घेतली होती. मात्र नंतर कुटुंबाने पत्रिका जुळत नाही असं सांगत लग्न लावून देण्यास नकार दिल्याने प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहोचलं. 

पत्रिका जुळणं एवढं महत्त्वाचं असेल तर...

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी, आरोपीने आधी घेतलेली भूमिका ही त्याने दिलेल्या आश्वासनाशी जुळणारी नसल्याचं म्हटलं आहे. पत्रिका जुळणं एवढं महत्त्वाचं आणि निर्णायक ठरणार होतं तर शरीरसंबंध ठेवण्याच्या आधीच हा मुद्दा निकाला काढायला हवा होता, असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

...म्हणून नाकारला जामीन

कोर्टाने असंही सांगितलं आहे की पत्रिकेसंदर्भात काही गोंधळ होणार नाही असं आधी सांगण्यात आलं आणि नंतर त्यावरुनच नकार कळवण्यात आला. यावरुनच शरीरसंबंधांसाठी खोटं आश्वासन देण्यात आल्याचं स्पष्ट होतं आहे, असं म्हणत कोर्टाने जामीन नाकारला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Delhi High Courthoroscopecrimehigh courtmarriage Kundali

इतर बातम्या

Gold-Silver Price Today 25 February 2026: लग्न सराईच्या काळ...

भारत