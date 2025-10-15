English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हायकोर्टच्या Virtual सुनावणीआधी वकिलाचा तोल सुटला, तिला जवळ ओढलं आणि... VIDEO VIRAL

Kissing Viral Video: ही घटना मंगळवारी 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी घडल्याचे सांगितले जाते, जेव्हा न्यायालयाचे सत्र सुरू झाले नव्हते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 15, 2025, 09:40 PM IST
हायकोर्टच्या Virtual सुनावणीआधी वकिलाचा तोल सुटला, तिला जवळ ओढलं आणि... VIDEO VIRAL
कोर्ट व्हायरल व्हिडीओ

Kissing Viral Video: व्हर्च्युअल सुनावणीशी संबंधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरलाय. फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम अशा प्लॅटफॉर्मवर तो प्रचंड चर्चेत आहे. हा व्हिडिओ कोणत्याही कायदेशीर युक्तिवादाशी संबंधित नाहीय. तर ऑनलाइन सत्र सुरू होण्यापूर्वी एका वकीलाच्या अयोग्य वैयक्तिक वर्तनामुळे या व्हिडीओची जास्त चर्चा होतेय. काय घडलाय नेमका प्रकार? 

ही घटना मंगळवारी 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी घडल्याचे सांगितले जाते, जेव्हा न्यायालयाचे सत्र सुरू झाले नव्हते आणि सर्वजण न्यायमूर्तींच्या आगमनाची प्रतीक्षा करत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका सुनावणीआधीचा हा व्हिडीओ असल्याचं म्हटलं जातंय.

व्हिडिओमध्ये वकील आपल्या खोलीत कायद्याच्या पोशाखात बसलेला दिसतो, कॅमेरापासून काहीसा बाजूला, ज्यामुळे त्याच्या चेहऱ्याचा फक्त एक भाग दिसतो. त्याच्या समोर साडी नेसलेली एक महिला उभी आहे. वकील तिचा हात ओढून तिला जवळ खेचतो. 

महिलेला संकोच वाटत असल्याचे आणि ती प्रतिकार करत असल्याचे दिसते, तरीही वकील तिला गालावर चुंबन देतो, आणि नंतर ती मागे सरकते.हा व्हिडिओ अवघ्या दोन तासांत 89.7 हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. 

वकील आणि महिलेची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. झी 24 तास या व्हिडीओची पुष्टी करत नाही. नेटिझन्सनी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील शशांक शेखर झा यांनी व्हिडिओ शेअर करत “दिल्ली उच्च न्यायालय” अशी कमेंट केली. 

“तो व्यक्ती न्यायाधीश नसून वकील आहे. हे न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या कोर्टचे आहे, आणि सत्र सुरू नव्हते, असे दिल्ली उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील कुमार दीपराज यांनी सांगितले. एका यूजर्सने मिश्किलपणे लिहिले, “यानंतर त्याला नक्कीच बढती मिळेल.”या प्रकरणाने ऑनलाइन सुनावण्यांमधील व्यावसायिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 

यापूर्वी जूनमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला व्हर्च्युअल सुनावणीत अशोभनीय वर्तनासाठी 1 लाख रुपये दंड आणि 15 दिवस सामाजिक सेवेची शिक्षा सुनावली होती.

