दिल्ली लाल किल्ला स्फोटाबाबत मोठी अपडेट! तबलिगी जमातचे 7 जण चौकशीसाठी ताब्यात

Delhi Lal Qila Bomb Blast : भारताची राजधानी दिल्ली स्फोटाने हादरली आहे. दिल्लीत लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ भीषण स्फोट झाला आहे. यात 13 जणांचा मृत्यू झाला असून, 24 जण जखमी झाले आहेत. पार्किंमध्ये उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये संध्याकाळी पाऊणे सात वाजण्याच्या सुमाराला स्फोट झाला. या स्फोटाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. तबलिगी जमातच्या 7 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पोलिसांनी कैसरबाग बसस्थानकावरून तबलिगी जमातच्या 7 जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तपासणीदरम्यान कोणतेही ओळखपत्र सापडले नाही. पोलिस यांची अधिक चौकशी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने चौकशी सुरु केलीय. स्फोटासाठी हुंडाई आय 20 गाडी वापरण्यात आली होती. गाडीला हरियाणाची नंबर प्लेट होती, अशी माहिती समोर येतेय.
हा स्फोट इतका भयानक होता की त्याचा आवाज 2 ते 3 किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू आला. तर स्फोटामुळे घटनास्थळी उभ्या असलेल्या इतर वाहनांनीही पेट घेतला. त्यामुळे दूरपर्यंत आगीचे लोळ दिसत होते. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दल तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. तर दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल टीमनंही तपास सुरु केला. फॉरेन्सिक टीम, तसंच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात NIAचं पथक, NSG आणि श्वान पथक घटनास्थळी दाखल झालं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रात्री घटनास्थळी जाऊन अधिका-यांकडून घटनेची माहिती घेतली. या घटनेनंतर संपूर्ण दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय. तर मुंबईसह महाराष्ट्रातही हाय अलर्ट जारी करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतरच्या परिस्थितीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आढावा घेतला आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी बोलून परिस्थितीची माहिती घेतली. घटनेनंतर लगेचच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांशी चर्चा केली. एनएसजी, एनआयए आणि फॉरेन्सिक सायन्स विभागाच्या टीम घटनास्थळी पोहोचल्या. दिल्ली घटनेबाबत गृहमंत्री इंटेलिजेंस ब्युरो (आयबी) च्या संचालकांशी सतत संपर्कात आहेत. सीआरपीएफचे डीआयजी किशोर प्रसाद हे देखील स्फोटाच्या ठिकाणी पोहोचले आहेत. ते म्हणाले, "आत्ताच काहीही सांगणे घाईचे ठरेल. स्फोटानंतर संपूर्ण दिल्लीत हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. पोलिसांनी चांदणी चौक मार्केटसह संपूर्ण परिसर रिकामा केला आहे. प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे की स्फोटाच्या वेळी मोठी गर्दी होती."