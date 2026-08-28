/दिल्लीत मुस्कानची हत्या करणाऱ्या इम्रानचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर, पायात गोळ्या घालून....; घरात घुसून केलं होतं ठार

दिल्लीच्या टिळक नगर परिसरात 21 वर्षांच्या मॉडेलची हत्या करण्यात आली होती. मुस्कान असं या मॉडेलचं नाव असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली होती. मुस्कानचा मित्र इम्रान यानेच तिच्यावर हल्ला करत तिची हत्या केली होती. दरम्यान, यानंतर इम्रान फरार झाला होता. मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिस आणि इम्रानमध्ये चकमक झाली यात इम्राम जखमी झाला असून त्याच्या दोन्ही पायांवर गोळी लागली आहे. एका रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
इम्रान आणि मुस्कान दोघंही एकमेकांना एक वर्षापासून जास्त काळ ओळखत होते. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचंही समोर येत आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून दोघांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला होता. मुस्कानला त्याच्यासोबत राहायचं नव्हतं. तर, इम्रान सातत्याने तिच्यासोबतच नातं पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत होता. पण मुस्कानला त्याच्यासोबत कोणताही संबंध ठेवायचा नव्हता.
मुस्कान इम्रानला टाळत असतानाच त्याला संशय होता की ती अन्य दुसऱ्या व्यक्तीसोबत बोलत होती. यावरुन त्यांच्या मोठे वाद झाले. त्यातूनच इम्रानने तिच्यावर हल्ला केल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, तपासात असं समोर आलं आहे की, घटनेच्या काही दिवसाआधीच दोघांची रेस्टरॉंटमध्ये भेट झाली होती. तिथे त्यांच्यात बोलणेदेखील झाले होते.
इम्रानला जेव्हा कळलं की मुस्कान घरी एकटीच आहे. तेव्हा तो तिच्या घरी गेला होता. दोघांमध्ये तिथे खूप मोठा वाद झाला आणि त्या वादातूनच इम्रानने तिच्यावर चाकुने हल्ला केला. इम्रानने मुस्कानवर अनेक वेळा चाकूने वार केले व घटनास्थळावरून पळ काढला. मुस्कानला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
घरातून पळून जाताना इम्रानने मुस्कानचा मोबाईलही सोबत नेला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी रस्त्याच्या कडेला पडलेला तो फोन हस्तगत केला; त्याचे शेवटचे लोकेशन दिल्लीतील नांगल भागात आढळले होते.