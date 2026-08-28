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दिल्लीत मुस्कानची हत्या करणाऱ्या इम्रानचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर, पायात गोळ्या घालून....; घरात घुसून केलं होतं ठार

दिल्लीतील तिलक नगर भागात राहणाऱ्या मुस्कान या 21 वर्षीय विद्यार्थिनी आणि मॉडेलची तिच्याच भाड्याच्या घरात हत्या करण्यात आली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:06 PM IST
दिल्लीत मुस्कानची हत्या करणाऱ्या इम्रानचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर, पायात गोळ्या घालून....; घरात घुसून केलं होतं ठार
Image Credit: Delhi Model 21 Stabbed To Death Inside Home imran encounter delhi police

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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