माझा भाऊ विमानाच्या छताला 3-4 वेळा आदळला; दिल्ली-फुकेत विमानातील प्रवाशाने सांगितला भयानक अनुभव, 'पायलटचे डोळे लाल...'

मंगळवारी 4 ऑगस्ट फुकेतहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाचे विमान (AI-2379) दुर्घटना प्रकरणी धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या अपघातात विमानातील 24 प्रवाशी जखमी झाले होते. ही दुर्घटना होण्यामागे विमानाचा कॅप्टन असल्याचे समोर आलं आहे. कारण या विमानातील कॅप्टने गांजाच्या सेवन केल्याच समोर आलं आहे. या दुर्घटनाग्रस्त विमानात 137 प्रवासी आणि 8 कर्मचारी होते.
या विमानातील प्रवाशांनी मृत्यूचा थरार अनुभवला आहे. त्यातील एका प्रवाशांने हा भयानक अनुभव सांगताना सांगितलं की, मी आणि माझा भाऊ विमानात सगळ्यात शेवटची चढलो. त्यावेळी पायलट आमच्यासोबत विमानात चढला. तेव्हा मी त्याला विचारलं की, विमान वेळेवर आहे का की आपल्याला उशीर झाला आहे. त्यावेळी खूप हळू उत्तर दिलं. तेव्हा मी पाहिले त्याचे डोळे लाल होते. मग मी माझ्या भावाला म्हणालो पायलट कदाचित दारू प्यायलेले वाटत आहे. त्यानंतर काय झालं हे सर्वांना माहिती आहे.
चौकशीदरम्यान प्रवाशांना विचारण्यात आलं की, पायलटला ही बाब एवढी गंभीर वाटली नाही का? त्यावर प्रवाशी म्हणाला की, नक्की यावर काही सांगता येणार नाही.
पुढे प्रवाशाने सांगितलं की, जेव्हा पायलटची पहिली टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तेव्हा मी आपल्या भावाला म्हणालो की आपला अंदाज बरोबर होता. जेव्हा आम्ही एअरपोर्टवर आलो आणि मीडियाने दुर्घटनेबद्दल विचारलं तर मी त्यांना सांगितलं की पायलट नशेत असल्याचे वाटत होता. तेव्हा माझी खिल्ली उडवली गेली आणि मीम्स बनवण्यात आले. तेव्हा लोक मला विचार होती की, जर तो नशेत होता तर तो विमान कसा उडवणार?
जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा विमानात काय भयावह स्थिती होती याबद्दल प्रवाशांने सांगितलं. तो म्हणाला की,एक मोठा आवाज झाला आणि त्याचा भाऊ विमानाच्या छताला अनेक वेळा आदळला गेला. विमान टेकऑफ केल्यानंतर दोन तासांनी, नाश्ता झाल्यावर आणि सर्वजण आराम करत होते. तेव्हा मी आणि माझा भाऊ डोळे मिटून शांत बसलो होतो. अचानक, आम्हाला लढाऊ विमानासारखा एक खूप मोठा आवाज ऐकू आला. पुढच्याच क्षणी, मी पाहिलं की माझा भाऊ छतावर तीन-चार वेळा आदळला आणि आजूबाजूला सर्व काही उडत होतं. लोक जखमी होत होते, विमानात एकच किंचाळ्या ऐकू येत होत्या. एकमेकांना जीव वाचविण्यासाठी हाक मारत होते. पायलटला विमान थांबवण्याची विनंती करत होते.
पुढे त्याने सांगितलं ते अतिशय धक्कादायक होतं. तो म्हणाला की, माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मी एका पायलटला कॉकपिटमधून बाहेर येऊन प्रवाशांना व्हिडीओ काढू नका असं सांगत होता. कोणतेही अनुचित कृत्य करु नका असं सांगत होता. तुम्हाला स्पष्ट ऐकू येत असेल, जे व्हिडीओमध्ये रेकॉर्ड झालं आहे, व्हिडीओ काढू नका, या व्हिडीओमुळे मोठं प्रकरण होईल. आम्ही मृत्यूच्या दारात उभे होतो आणि पायलटला कोणी व्हिडीओ काढू नये याची चिंता होती. आम्हाला उपचार कसा मिळेल याबद्दल त्याला काही वाटत नव्हतं. त्याला फक्त एकच चिंता होती विमान दिल्लीत उतरवावं, जेणेकरून त्याला कोणत्याही प्रश्नांची किंवा तशा प्रकारच्या गोष्टींची उत्तरं द्यावी लागणार नाहीत. म्हणूनच त्याने इतर कुठेही आपत्कालीन लँडिंग केलं नाही.
पुढे जे सांगितलं ते अतिशय धक्कादायक होतं. तो म्हणाला की, एक पायलट म्हणाला लखनऊ जवळच आहे आपण तिथे विमानाचे लँडिंग करूयात. पण तो म्हणाला लखनऊमध्ये चांगली वैद्यकीय सुविधा नाही. त्यामुळे मला वाटतं विमान दिल्लीलाच लँड झालं पाहिजे. आम्ही म्हणतो हा निर्यण घेण्याचा अधिकार कोणी दिला? त्याने एसओपीचे पालन का केले नाही?