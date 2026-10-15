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लेकीसाठी न्याय मागणाऱ्या अंकिता भंडारीच्या पालकांना रात्री 3.45 ला दिल्ली पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; खेचाखेच, आरडाओरड अन् गोंधळात आई-वडिलांचे हाल | Video

"अंकिता भंडारीसाठी न्यायाची मागणी करत इंडिया गेटवर शांततेने आंदोलन करणाऱ्या तिच्या आई-वडिलांना पहाटे साडेचार वाजता पोलिसांनी ताब्यात घेणे, ही अत्यंत लज्जास्पद आणि अमानवीय कृती आहे," असं काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने म्हटलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 15, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 06:55 AM IST
लेकीसाठी न्याय मागणाऱ्या अंकिता भंडारीच्या पालकांना रात्री 3.45 ला दिल्ली पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; खेचाखेच, आरडाओरड अन् गोंधळात आई-वडिलांचे हाल | Video
Image Credit: दिल्ली पोलीस आणि सीआरपीएफची संयुक्त कारवाई (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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