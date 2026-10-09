'तुमच्या मुलांना समजावून ठेवा,' CJP च्या आंदोलनाआधी दिल्ली पोलिसांची स्पीकरवरुन गल्ली गल्लीत घोषणा

'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि विद्यार्थी संघटनांनी 10 ऑक्टोबरसाठी नियोजित केलेल्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीत सुरक्षा उपाययोजना अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दिल्ली पोलीस 'हर्ष विहार'सह अनेक भागांत गस्त घालत आहेत आणि लोकांना आंदोलनात सहभागी न होण्याबाबत चेतावणी देण्यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर करत आहेत. जंतरमंतर येथील आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि नवी दिल्ली परिसरात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) चे कलम 163 लागू आहे, अशी माहिती पोलीस जनतेला देत आहेत. तसेच, नागरिकांनी आपल्या मुलांना आणि शेजाऱ्यांना याविषयी योग्य ती सूचना द्यावी, असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे.
लाऊडस्पीकरवरील घोषणांद्वारे पोलीस जनतेला कळवत आहेत की, 10 ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे प्रस्तावित असलेल्या आंदोलनासाठी परवानगी मिळालेली नाही. नवी दिल्ली परिसरात लागू असलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीच्या विविध भागांत सुरक्षा दलांच्या तैनातीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी मागितलेली परवानगी दिल्ली पोलिसांनी नाकारली आहे. दिल्लीचे सह-पोलीस आयुक्त (नवी दिल्ली विभाग) नुपूर प्रसाद यांनी शुक्रवारी सांगितले की, आंदोलनासाठीचा अर्ज अत्यंत कमी अवधी असताना सादर करण्यात आला होता. विहित कार्यपद्धतीनुसार, आंदोलनाबाबतची सूचना किमान १० दिवस आधी देणे आवश्यक असते.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुढे नमूद केले की, यापूर्वी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु त्या वेळी या संघटनेने पोलिसांच्या सूचनांचे आणि स्वतः दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले नाही. परिणामी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने यावेळी परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीच्या विविध भागांत 25 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत; यामध्ये निमलष्करी दलांच्या जवानांचाही समावेश आहे. कोणतीही अनुचित घटना टाळणे आणि राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा या सुरक्षा व्यवस्थेचा उद्देश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे थांबवता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. सामान्य प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियंत्रित पद्धतीने सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
आंदोलनापूर्वी दिल्लीकडे जाणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या किंवा त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर पश्चिम रेल्वेने 9 आणि 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीला जाणाऱ्या आणि तेथून येणाऱ्या 13 रेल्वेगाड्यांच्या सेवा रद्द केल्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने मुंबई ते दिल्ली दरम्यान धावणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द केल्या आहेत किंवा त्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहेत. या निर्णयांसाठी रेल्वे प्रशासनाने परिचालनविषयक कारणे आणि नवी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन स्थानकांजवळ होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी ही कारणे दिली आहेत.
रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर 'सीजेपी' (CJP) आणि विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ'ब्रायन यांनी आरोप केला की, सरकारला तरुणांची भीती वाटत आहे. दरम्यान, सीपीआय (एम) चे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी आंदोलनापूर्वी लादण्यात आलेले निर्बंध आणि रेल्वे सेवेतील व्यत्यय यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सीजेपी (CJP) आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. मतदार यादीच्या 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, आंदोलक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर २५ सप्टेंबर रोजी एक अहवाल प्रकाशित झाला होता; त्यात असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा अशा निर्णयांवर व आदेशांवर आक्षेप नोंदवले होते, जे त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते. तथापि, या आरोपांबाबत संबंधित पक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.