/CJP आंदोलनासंदर्भात दिल्ली पोलिसांना वेगळाचं संशय! पाकिस्तानी हँडल्स तपासणार; पूर्वनियोजित कट असल्याचा संशय

दिल्लीतील जंतर मंतरवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेलं आंदोलन आज पोलिसांच्या कारवाईनंतर आणखी पेटलं. रस्त्यावर उतरलेले आंदोलक संसदेच्या गेटपर्यंत पोहोचले होते. यादरम्यान पोलिसांकडून दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडण्यात आल्या. पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये काही आंदोलक जखमी झाले आहेत. तर दुसरीकडे पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीत काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत.
दिल्ली पोलीस या हिंसाचारामागील कटाचाही तपास करणार आहेत. पोलिसांच्या मते, हिंसाचाराची पद्धत हा एक पूर्वनियोजित कट असल्याचे दिसून येते. दरम्यान सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही पाकिस्तानी हँडल्स जंतर मंतर येथील हिंसाचाराबाबत अफवा पसरवत आहेत, ज्याचा पोलीस तपास करत आहेत.
जंतर मंतर आंदोलन हिंसाचारात पाचहून अधिक आयपीएस (IPS) अधिकारीही जखमी झाले आहेत. एकूण 50 हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान जखमी झाले आहेत. यामध्ये आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांसह सुमारे 10 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पोलीस या हिंसाचाराबाबत अनेक गुन्हे दाखल करत आहेत. आज पोलिसांनी विविध ठिकाणांहून अनेक निदर्शक आणि हिंसाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना ताब्यात घेतले. व्हिडिओ फुटेजच्या आधारे पोलीस हिंसाचारात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींची ओळख पटवतील अशी दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांची माहिती आहे.
CJP च्या निदर्शनादरम्यान, काही समाजकंटकांनी या आंदोलनाचा आडोसा घेऊन दिल्लीच्या 'आउटर सर्कल'मधील तीन पोलीस वाहनांना लक्ष्य केले; त्यांनी तिथे तोडफोड केली आणि मोठ्या दगडांचा वापर करून वाहनांवर हल्ले केले.
सकाळी 5 - वांगचूक यांची चिठ्ठी व्हायरल, त्यात हा भारताचा दुसरा स्वातंत्र्य लढा असल्याचं म्हणत आंदोलनाही हाक
सकाळी 5.30 - आंदोलकांनी संसदेवर मोर्चाचं आवाहन केलं
सकाळी 6 - जंतरमंतर भागात बॅरिकेड्स बसवण्यात आले, आंदोलकांनी विरोध केला
सकाळी 6 पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात
सकाळी 7 आंदोलकांनी बॅरिकेडिंग तोडलं, तणाव वाढला
सकाळी 7 जंतरमंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरु
सकाळी 7.15 आणखी मोठ्या संख्येने आंदोलक दाखल झाले
सकाळी 7.30 सीजेपी शिष्टमंडळाला संसदेपर्यंत जाण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी वांगचूक यांनी केली
सकाळी 7.30 वांगचूक यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी तीन अटी ठेवल्या
सकाळी 8 बॅरिकेड्सच्या बाहेर येणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी हटवलं
सकाळी 8.10 जमावबंदी लागू तसच आंदोलनाला परवानगी नाकारली
सकाळी 8.15 जंतरमंतरवरुन संसद अवघ्या दीड किमीवर असल्याने ठिकठिकाणी बॅरिकेडींग केलं
सकाळी 8.30 शांततापूर्ण पद्धतीने संसदेकडे निघणारा मोर्चा असेल असं अभिजीत दिपकेने म्हटलं
सकाळी 9 नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मांचा सीजेपीच्या सदस्यांसोबत संवाद, सुचनांचं पालन करण्याबाबत सांगितंल
सकाळी 9.20 - सुरक्षेचा उपाय म्हणून दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्थानकं बंद करण्यात आली.
सकाळी 9 मोर्चा सुरु होणार होता पण बॅरिकेडींगमुळे आंदोलकांना पुढे जाता येत नव्हतं
सकाळी 9.30 सरकार संवादाचा प्रयत्न असल्याचं सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितलं
सकाळी 10.30 एआयएसएच्या तीन विद्यार्थी नेत्यांनी उपोषण सोडलं
सकाळी 10.45 आपचे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी हे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी झाले
सकाळी 11 आंदोलकांकडून संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न
दुपारी 11 समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव जंतरमंतरवर पोहोचल्या
दुपारी 12.50 वांगचूक यांनी एका पत्राद्वारे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होऊ देण्याची विनंती केली
दुपारी 1 अभिजीत दिपकेने उपोषण सोडलं
दुपारी 1 सीजेपीचं शिष्टमंडळ सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी गेलं. तोपर्यंत मोर्चा स्थगित करण्यात आला.
दुपारी 2 सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत ठोस आश्वासन न मिळाल्याचं सौरव दास यांनी सांगितलं
दुपारी 2 जे पी नड्डांकडून आंदोलन स्थगित करण्याचं आवाहन
दुपारी 2.30 आंदोलकांकडून पुन्हा एकदा संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी हुसकावलं
दुपारी 4 पर्यंत पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतलं
दुपारी 4.30 पर्यंत आंदोलनादरम्यान पोलीस, निमलष्करी दलाचे अनेक जवान जखमी
सायंकाळी 5 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांची बैठक पार पडली