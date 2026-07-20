/CJP आंदोलकांवर लाठीचार्ज अन् अश्रुधूर कारवाईनंतर दिल्ली पोलीस आयुक्तांचे मोठे विधान

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या CJP आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याच्या घटनेनंतर दिल्ली पोलीस आयुक्त राजीव रंजन यांनी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी आंदोलक आणि नागरिकांना शांतता राखण्याचे, कायद्याचे पालन करण्याचे आणि पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. कोणतीही परिस्थिती बिघडू नये यासाठी सर्वांनी संयमाने वागणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राजीव रंजन यांनी आंदोलनात सहभागी सर्व व्यक्तींना शांततापूर्ण पद्धतीने आपले मत मांडण्याची विनंती केली. प्रत्येक नागरिकाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, तो अधिकार वापरताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक किंवा बेकायदेशीर कृतींपासून दूर राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
Delhi Police appeals to all protestors to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities… pic.twitter.com/5QBH9dGeha— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी आंदोलकांना कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या कायदेशीर सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत पोलीस आपली जबाबदारी पार पाडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गर्दी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी आवश्यक ती पावले उचलल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आयुक्त राजीव रंजन यांनी सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांवर फिरणाऱ्या अप्रमाणित माहितीबाबतही नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला. कोणतीही अफवा, चुकीची माहिती किंवा पडताळणी न केलेले व्हिडिओ आणि संदेश पुढे पाठवू नयेत, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. अशा प्रकारच्या माहितीमुळे समाजात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दिल्ली पोलिसांनी नागरिकांना केवळ अधिकृत सरकारी आणि पोलीस स्रोतांद्वारे जारी करण्यात आलेल्या माहितीलाच प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावरील अप्रमाणित पोस्ट, व्हिडिओ किंवा संदेशांवर त्वरित विश्वास ठेवू नये, असेही सांगण्यात आले. कोणतीही संवेदनशील माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची सत्यता पडताळून पाहण्याचा सल्लाही पोलिसांनी दिला आहे.
राजीव रंजन यांनी शेवटी सर्व नागरिकांना शांतता, सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही केवळ पोलिसांचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कोणताही तणाव वाढू नये आणि लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान राखला जावा, यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन त्यांनी केले.