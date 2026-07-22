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विद्यार्थ्यांवर साध्या कपड्यांमध्ये लाठीचार्ज! दिल्ली पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय, सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना

दिल्लीमध्ये पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्यानंतर साध्या कपड्यांमध्ये कारवाईत सहभागी असलेल्या अनेकांचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यानंतर हे खरंच पोलीस कर्मचारी आहेत का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 22, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:23 PM IST
विद्यार्थ्यांवर साध्या कपड्यांमध्ये लाठीचार्ज! दिल्ली पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय, सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना
Image Credit: साध्या वेशातील पोलीस आंदोलकांवर लाठीचार्ज करु शकतात का? Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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विद्यार्थ्यांवर साध्या कपड्यांमध्ये लाठीचार्ज! दिल्ली पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय, सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना
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