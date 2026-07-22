/विद्यार्थ्यांवर साध्या कपड्यांमध्ये लाठीचार्ज! दिल्ली पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय, सर्व पोलीस स्थानकांना सूचना

दिल्लीमधील जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सोमवारी (20 जुलै) बळाचा वापर करत लाठीचार्ज करण्यात आला. यादरम्यान साध्या कपड्यात कारवाई करणाऱ्या अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले असून त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे खरंच पोलीस आहेत की? साध्या कपड्यात पक्षाचे कार्यकर्ते गुंडगिरी करत आहेत? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून तसा आदेशच काढला आहे. दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरवर कर्तव्यास असणाऱ्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना साधे कपडे न घालता वर्दीतच हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी जंतर मंतर ते संसद असा मोर्चा काढणाऱ्या हजारो निदर्शकांची दिल्ली पोलीस आणि सीआरपीएफच्या 'रॅपिड ॲक्शन फोर्स'च्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झटापट झाल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे.
आंदोलकांवर कारवाई करताना बळाचा अतिवापर झाल्याचं दर्शवणारे अनेक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सुरक्षा दलांवर टीका होत आहे. सोशल मीडियावरील अनेक पोस्टमधून लक्षात आणून दिलं की, पोलिसांच्या एका गटाने ज्यामध्ये काहीजण साध्या वेशात होते तर काहींनी गणवेश घातलेला असूनही नेम प्लेट काढलेले होते त्यांनी आंदोलकांना लक्ष्य केलं. सोमवारी झालेल्या संघर्षात आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले.
मंगळवारी रात्री उशिरा दिल्ली पोलीस मुख्यालयाने संदेश पाठवत सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनुसार, जंतर-मंतर येथे कर्तव्यावर हजर होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी केवळ गणवेशातच यावे आणि साध्या कपड्यांत येऊ नये, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.
आंदोलनानंतर CJP ने साध्या कपड्यातील पोलिसांवर उपस्थित केला प्रश्न
आंजोलनानंतर सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामध्ये साध्या वेशातील काहीजण पोलीस म्हणून वावरत लाठ्यांनी आंदोलकांना मारहाण करत होते. 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने (CJP) सोशल मीडियावरील एका पोस्टद्वारे दिल्ली पोलिसांना प्रश्न विचारला आहे की, "साध्या वेशातील लाठ्याधारी गुंड कोण आहेत? आम्हाला मारहाण करण्यासाठी तुम्ही कोणाला कामावर ठेवले आहे?"
गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासारख्या काही विशिष्ट कारवायांमध्ये ओळख लपवणं किंवा ओळख बदलणं आवश्यक असतं. मात्र, नियमित पोलीस कामकाज हे कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून चालते.
सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्याबाबतच्या तरतुदी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'च्या प्रकरण 11 (कलम 148 ते 160; पूर्वीची CrPC मधील प्रकरण 10) मध्ये समाविष्ट आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळताना पोलीस किंवा सशस्त्र दलाच्या जवानांनी स्वतःची ओळख पटवून देणे आवश्यक आहे की नाही, याचा यात स्पष्ट उल्लेख नसला तरी, कायद्यानुसार केवळ दंडाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) किंवा 'पोलीस अधिकारी' यांनाच जमाव पांगवण्याचा अधिकार आहे, यावरून त्यांची ओळख पटणे अभिप्रेत असल्याचे दिसून येते.
यामागील युक्तिवाद असा आहे की, सशस्त्र व्यक्तींचा एखादा गट, ज्यांची ओळख स्पष्ट नाही ते कायदेशीरपणे जमावाला पांगवण्याची मागणी करू शकत नाही.
दिल्लीतील फौजदारी खटले लढणाऱ्या एका वकिलाने सांगितले की, "जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची ओळख पटत नसेल, तर जमावाला पांगवण्याबाबतच्या त्याच्या आदेशाला कायदेशीर अधिकार नसतो".