English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ओबामांचा मॉर्फ फोटो, सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ अन्...; 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाचा 'खजिना' सापडला

Swami Chaitanyanand Saraswati: लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या स्वामी चैत्यनानंदच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 2, 2025, 10:31 AM IST
ओबामांचा मॉर्फ फोटो, सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ अन्...; 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाचा 'खजिना' सापडला
Delhi Police recover forged photos porn CDs in Swami Chaitanyanand Saraswati

Swami Chaitanyanand Saraswati: दिल्ली पोलीसांनी बुधवारी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी याच्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे रेले आहे. हॉस्टेलमधील मुलींचे लौंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांखाली अटकेत असलेल्या पार्थसारथीला पोलिसांनी श्री शारदा इंस्टीट्युट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट रिसर्च (SRISIM) परिसरात घेऊन गेले होते. या इंस्टीट्युटमध्ये चैतन्यानंद सरस्वती हा संचालक पदावर कार्यरत होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छापे मारीदरम्यान एक सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ असलेल्या पाच सीडी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यासारख्या नेत्यांसोबत मॉर्फ फोटोदेखील सापडले आहेत. पोलिसांच्या दररोजच्या तपासात नवीन नवीन खुलासे होत आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉर्फ केलेले फोटो हे फसवणुकीसाठी तयार केले असू शकतात, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसंच, दिल्ली पोलिसांनी व्हिआयपी नंबर असलेली बीएमडब्यू कारदेखील जप्त केली आहे. चैतन्यानंदाकडे असलेल्या महागड्या गाड्यांचा वापर हा तरुणींना भुलवण्यासाठी केला जायचा. त्यांना फिरायला बोलवून कारमध्ये बसवून तरुणींचा विनयभंग केला जायचा. 

तसंच, आरोपी फरार असताना जिथे-जिथे राहिला होता त्या ठिकाणांचाही शोध पोलिसांनी घेतला आहे. यामध्ये उत्तराखंडमधील बागेश्वर आणि अल्मोडा यांचा समावेश आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाची आणखी सखोल चौकशी सुरू आहे. तसंच, आणखी पुरावे गोळा करण्यात येत आहे. आरोपी चैतन्यांनंदच्या मोबाईलमध्ये देखील अश्लील चॅट सापडले आहेत, अशीही माहिती समोर येत आहे. 

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीडी आणि डिजीटल उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. या वस्तूंचा वापर पीडितांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी करण्यात आला होता का याचाही तपास करण्यात येत आहे. तसंच, छाप्यादरम्यान सापडलेली बनावट छायाचित्र व अश्लील साहित्याचा वापर अनुयायी आणि सहकाऱ्यांना फसवण्यासाठी केला असावा, असा संशय पोलिसांना आहे. 

FAQ

प्रश्न १: दिल्ली पोलिसांनी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी याबाबत कोणते धक्कादायक खुलासे केले आहेत?

उत्तर: दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी छापेमारीदरम्यान एक सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ असलेल्या पाच सीडी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रपती बराक ओबामासारख्या नेत्यांसोबत मॉर्फ केलेले फोटो सापडल्याचे सांगितले. हे मॉर्फ फोटो फसवणुकीसाठी तयार केले असू शकतात, असा संशय आहे.

प्रश्न २: चैतन्यानंद सरस्वतीला का आणि कुठे घेऊन गेले होते?

उत्तर: हॉस्टेलमधील मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांखाली अटकेत असलेल्या चैतन्यानंदला पोलिसांनी श्री शारदा इंस्टीट्युट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट रिसर्च (SRISIM) परिसरात घेऊन गेले. तो तेथे संचालक पदावर कार्यरत होता.

प्रश्न ३: पोलिसांनी चैतन्यानंदच्या मालकीची कोणती वस्तू जप्त केली आणि तिचा वापर कसा केला जायचा?

उत्तर: पोलिसांनी व्हिआयपी नंबर असलेली बीएमडब्यू कार जप्त केली. या महागड्या गाड्यांचा वापर तरुणींना भुलवण्यासाठी केला जायचा. त्यांना फिरायला बोलवून कारमध्ये बसवून विनयभंग केला जायचा.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
delhi policeSwami Chaitanyanand SaraswatiMolestation caseforged photographspornographic material

इतर बातम्या

IND vs PAK: भारतीय महिला संघ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोल...

स्पोर्ट्स