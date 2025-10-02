ओबामांचा मॉर्फ फोटो, सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ अन्...; 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाचा 'खजिना' सापडला

Swami Chaitanyanand Saraswati: दिल्ली पोलीसांनी बुधवारी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी याच्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे रेले आहे. हॉस्टेलमधील मुलींचे लौंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांखाली अटकेत असलेल्या पार्थसारथीला पोलिसांनी श्री शारदा इंस्टीट्युट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट रिसर्च (SRISIM) परिसरात घेऊन गेले होते. या इंस्टीट्युटमध्ये चैतन्यानंद सरस्वती हा संचालक पदावर कार्यरत होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छापे मारीदरम्यान एक सेक्स टॉय, पॉर्न व्हिडिओ असलेल्या पाच सीडी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यासारख्या नेत्यांसोबत मॉर्फ फोटोदेखील सापडले आहेत. पोलिसांच्या दररोजच्या तपासात नवीन नवीन खुलासे होत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉर्फ केलेले फोटो हे फसवणुकीसाठी तयार केले असू शकतात, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. तसंच, दिल्ली पोलिसांनी व्हिआयपी नंबर असलेली बीएमडब्यू कारदेखील जप्त केली आहे. चैतन्यानंदाकडे असलेल्या महागड्या गाड्यांचा वापर हा तरुणींना भुलवण्यासाठी केला जायचा. त्यांना फिरायला बोलवून कारमध्ये बसवून तरुणींचा विनयभंग केला जायचा.
तसंच, आरोपी फरार असताना जिथे-जिथे राहिला होता त्या ठिकाणांचाही शोध पोलिसांनी घेतला आहे. यामध्ये उत्तराखंडमधील बागेश्वर आणि अल्मोडा यांचा समावेश आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाची आणखी सखोल चौकशी सुरू आहे. तसंच, आणखी पुरावे गोळा करण्यात येत आहे. आरोपी चैतन्यांनंदच्या मोबाईलमध्ये देखील अश्लील चॅट सापडले आहेत, अशीही माहिती समोर येत आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीडी आणि डिजीटल उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. या वस्तूंचा वापर पीडितांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी करण्यात आला होता का याचाही तपास करण्यात येत आहे. तसंच, छाप्यादरम्यान सापडलेली बनावट छायाचित्र व अश्लील साहित्याचा वापर अनुयायी आणि सहकाऱ्यांना फसवण्यासाठी केला असावा, असा संशय पोलिसांना आहे.
