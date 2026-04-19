मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राम मंदिर, संसदेवर हल्ल्याचा कट उधळला; चौघांना अटक

Special Cell Arrested Four Radicalized People: दिल्ली पोलिसांच्या विशेष तुकडीने गुप्त माहितीच्या आधारे मोठी कारवाई करताना महाराष्ट्र, ओडिशा आणि बिहारमधील चार कट्टरतावादी संशयित तरुणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व आरोपी देशभरामध्ये गजवा-ए-हिंदच्या नावाने दहशतवादी कारवाई करण्याच्या विचारात होते. त्यांच्या निशाण्यावर अयोध्येतील राम मंदिर, संसद भवन आणि अनेक लष्करी ठिकाणं असल्याचा दावा केला जात आहे. आरोपींकडे आयईडी म्हणजेच इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिव्हाइज बनवण्यासाठी वापरले जाणारे सामना सापडले आहे.
तपासामध्ये अशी माहिती समोर आली आहे की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा गट जिहाद आणि गजवा-ए-हिंदशी संबंधित चर्चा करायचा. याच माध्यमातून त्यांनी अनेक संवेदनशील ठिकाणांना टार्गेट करण्याची योजना तयार केली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आरोपीने डिसेंबर 2025 मध्ये दिल्लीमध्ये येऊन लाल किल्ला आणि इंडिया गेटची रेकीही केली होती. त्याने ओडिशामध्ये शस्र चालवण्याचं प्रशिक्षण आणि ट्रेनिंगसंदर्भातील व्यवस्था करण्याबाबतही चर्चा केली होती, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.
तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉड्यूलमधील दोन सदस्यांनी रिमोट-कंट्रोल्ड आयईडी तयार करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर वस्तूंची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली होती. एक अन्य सदस्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना शस्रं आणि स्फोटांसंदर्भातील वस्तू एकत्र करण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते. तसेच क्राउडफंडिंगसाठी आपल्या बँक खात्याची माहिती आणि क्यूआर कोडही शेअर करत होते.
कटिहार जिल्ह्यामधील मनिहार पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येणाऱ्या नवाबगंज बालू येथील सोहेल नावाच्या तरुणाला दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोपाखाली दिल्लीमधील तपास यंत्रणांनी अटक केली आहे. आरोपीच्या मोबाईलमधील तांत्रिक माहिती, कॉल डिटेल्स आणि सोशल मिडिया अकाऊटवर मिळालेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या संशयास्पद मेसेजच्या आधारे अटक करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक शिखर चौधरी यांनी एका आठवड्यापूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार मनिहारी आणि जिल्हा पोलिसांच्या एका विशेष टीमच्या माध्यमातून कारवाई केली.
मोबाईलचा तपास केल्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी त्याला चौकशीसाठी बोलावलं. पोलिसांनी सोहेलच्या गावात येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर पोलिसांचं विशेष लक्ष होतं. स्थानिक पोलीस, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि विशेष पथकं एकत्रितपणे या प्रकरणाचा तपास करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. बँक खात्याबरोबरच सोहेलचं रिल अकाऊंटही तपासण्यात आलं. सोशल मीडियावरील खात्यांवर त्याने केलेल्या संशयास्पद संवादांचे पुरावे हाती लागले आहेत. सोहेल सोबत अटक करण्यात आलेला आरोपीही गजवा-ए-हिंदसाठी काम करत होता अशी चर्चा आहे.
आरोपींकडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मोबाईलमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, फॉरेन्सिक टीमने हे सर्वजण कट्टरतावादी गटाशी संलग्न आहेत. सोशल मीडियावरुन ओळख वाढवून कट्टतरावादी विचारांचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न हे दोघे करत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.