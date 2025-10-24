English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठा घातपात टळला! दिवाळीदरम्यान देशात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उध्वस्त

Breaking news : देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीतून एक मोठी बातमी समोर आली असून, दिवाळीच्या उत्साही वातावरणात संपूर्ण देशाला हादरा देणारं वृत्त समोर आलं...   

सायली पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 02:20 PM IST
मोठा घातपात टळला! दिवाळीदरम्यान देशात दहशतवादी हल्ल्याचा कट उध्वस्त
delhi police special cell busted an isis module and arrested two terrorists latest updates

India Terrorist Attack : दिल्ली स्पेशल सेलनं मोठी कारवाई करत मोठी कारवाई! दोन ISIS दहशतवाद्यांना अटक केल्याची सर्वात धक्कादायक बाचमी नुकतीच समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं आयसिसच्या एका मॉड्युलचा पर्दाफाश करत 2 दहशतवाद्यांना अटक केली. एका पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं यासंदर्भातील माहिती उघड केली. 

अतिरिक्त पोलीस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्पेशल सेलने ISISचे दोन दहशतवादी अदनान आणि अदनान खान यांना अटक केली. त्यांच्याकडून लॅपटॉप, घड्याळ आणि काही आक्षेपार्ह साहित्य जप्त करण्यात आलं. याशिवाय  त्यांच्याकडून IED बनवण्याची तयारी सुरू होती असंही या तपासातून उघड झालं. फिदायीन हल्ल्याचं प्रशिक्षण घेणारे आणि हल्ल्याच्या प्रयत्नांत असणाऱ्या या दोन दहशतवाद्यांपैकी एक दिल्लीचा रहिवासी होता, तर दुसरा मध्य प्रदेशातील राहणारा असल्याचं कळत आहे. 

आत्मघातकी हल्ल्यासाठी घेतलेलं पूर्ण प्रशिक्षण...

स्पेशल सेलच्या तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार या दोघांनी दिल्लीतील मॉल आणि पार्कची रेकी पूर्ण केली होती. शिवाय दीपावलीच्या दिवशी स्फोट घडवण्याचा कट त्यांनी रचला होता. इंस्टाग्राम आयडीवरून यामध्ये 2 ते 3 जण सातत्याने सक्रिय होते आणि गेल्या 5 ते 6 महिन्यांपासून हा कट रचला जात होता. ज्यासाठी या आरोपींनी फिदायीन हल्ल्याचं प्रशिक्षण घेतलं होतं.  शस्त्रसाठा आणि दारुगोळासुद्धा या दोघांकडून जप्त करण्यात आला. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार या कटामध्ये सोशल मीडिया ग्रुप तयार करून संवाद साधला जात होता. इतकंच काय तर, सीरिया-तुर्की बॉर्डरवर असलेला हँडलर निर्देश देत असल्याचा संशयही इथं व्यक्त केला जात आहे. पाकिस्तानातील आयएसआय ISIS-प्रेरित मॉड्यूल्सना आर्थिक पाठिंबा देत असून, अटकेत असणाऱ्या या दहशतवाद्यांची सध्या कसून चौकशी केली जात आहे. यापूर्वी जून 2024 मध्ये ATSनेही या दोघांना अटक केली होती, पण आता मोठं षड्यंत्र उघडकीस आलं असून एक मोठा घातपात टाळण्यात आला आहे, असाच दावा स्पेशल सेलनं केल्यानं देशभरातील संरक्षण यंत्रणाही सक्रिय झाल्या आहेत. 

कारवाई कधी आणि कुठे झाली?
24 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने दिल्ली (सदिक नगर) आणि भोपाळमध्ये संयुक्त ऑपरेशन राबवून दोन ISIS संशयितांना अटक केली. ही कारवाई अतिरिक्त आयुक्त प्रमोद कुशवाहा आणि ACP ललित मोहन नेगी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली.

अटक केलेल्या व्यक्तींची नावे आणि पार्श्वभूमी काय?
अदनान (सदिक नगर, दिल्लीचा रहिवासी) आणि अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद (भोपाळ, मध्य प्रदेशचा रहिवासी). दोघेही ISIS मॉड्यूलशी संबंधित असून, गेल्या 5-6 महिन्यांपासून सक्रिय होते.

दहशतवादी कट काय होता?
दिल्लीतील गर्दीच्या ठिकाणी (मॉल आणि पार्क) IED स्फोट घडवण्याचा कट रचला होता. दीपावलीच्या काळात हल्ला करण्याची शक्यता; फिदायीन (आत्मघातकी) हल्ल्याची तयारी सुरू होती. रेकी पूर्ण झाली होती आणि 2-3 जण सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) द्वारे सक्रिय होते

