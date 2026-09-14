/राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप! दिल्लीत 17 बंडखोर खासदार भाजपमध्ये प्रवेश करणार, फुटीर खासदाराचा दावा

दिल्लीतील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप येणार आहे. आधी TMC मधून NCPI मध्ये आता 20 पैकी 17 बंडखोर खासदार BJP मध्ये प्रवेश करणार असल्याचा दावा फुटीर खासदाराने केला आहे. कूचबिहारचे खासदार जगदीशचंद्र बर्मा बसुनिया यांनी दावा केलाय की, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी पक्षात सामील झालेल्या 20 बंडखोर खासदारांपैकी 17 जण भाजपमध्ये सहभागी होणार आहे.
STORY | 17 NCPI MPs to join BJP before or after Durga Puja: Rebel TMC Parliamentarian Basunia— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
Rebel TMC leader and Cooch Behar MP Jagadish Chandra Barma Basunia on Monday claimed that 17 of the 20 MPs of the NCPI are set to join the BJP either before or after Durga Puja in… pic.twitter.com/m2b9gq121q
त्यांनी पुढे सांगितलं की, मुर्शिदाबादचे तीन मुस्लिम खासदार, अबू ताहेर खान, खलीलुर रहमान आणि युसूफ पठाण, भाजपमध्ये सहभागी होणार नाहीत. पण त्यांना विविध मंत्रालये दिली जाणार आहेत. शिवाय ते एनडीएला पाठिंबा देणार आहेत. पण दुसरीकडे अबू ताहेर यांनी हा दावा फेटाळून लावत म्हटलंय की, हे तिघे भाजप किंवा एनडीए या दोन्हींपैकी कशातही सहभागी होणार नाहीय.