रक्ताने माखलेला मृतदेह पायऱ्यांवरुन ओढत आणला, नंतर बोट पकडून...; दिल्ली हत्या प्रकरणात हादरवणारे खुलासे; 1 तास सुरु होता थरार

Delhi Rape and Murder Case: आरोपी राहुल मीनाने गळा दाबून तरुणीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तिने विरोध केला असता त्याने तिच्या डोक्यात जड वस्तूने आघात केला ज्यामुळे ती बेशुद्ध पडली.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 23, 2026, 02:30 PM IST
Delhi Rape and Murder Case: दिल्लीमधील आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्या प्रकरणात नवनवे आणि धक्कादायक खुलासे होते. आरोपी राहुल मीना याने तरुणीवर बलात्कार केला आणि त्यानंतर हत्या केली. याआधी घरात नोकर असलेल्या मीनाला कुटुंबाच्या दैनंदिनीची कल्पना होती. याचाच फायदा घेत त्याने हा सगळा कट रचला आणि गुन्हा केला. धक्कादायक म्हणजे आरोपीने आदल्या रात्री अलवरमध्ये मित्राच्या बायकोवर बलात्कार केला होता. यानंतर त्याने मोबाईल विकून 10 हजार मिळवले. टॅक्सीला 6 हजार रुपये देऊन त्याने दिल्ली गाठली. त्यानंतर थेट अधिकाऱ्याच्या घरी पोहोचला. त्यानंतर तासभर घरात जे काही घडलं ते हारवणारं होतं. 

हल्ला, हत्या आणि बलात्कार

आरोपी मीनाला अधिकारी आणि पत्नी रोद सकाळी जीमला जातात आणि यावेळी मुलगी घरी एकटी असते याची माहिती होती. मीनाला 8 महिन्यांपूर्वी त्यांनी कामावरुन काढून टाकलं होतं. घरात काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना घरात प्रवेश करता यावा यासाठी चावी कुठे ठेवतात हेदेखील त्याला माहिती होतं. 

सीसीटीव्हीत कैद झालं आहे त्यानुसार, मीना ससकाळी 6.30 वाजता घरात दाखल झाला. यानंतर तो थेट गच्चीवर गेला जिथे मुलीसाठी स्टडी रुम बांधण्यात आली होती. आयएयटी ग्रॅज्यूएट असणारी 22 वर्षीय तरुणी युपीएससी परीक्षेसाठी तयारी करत होती. जेव्हा मीना दाखल झाला तेव्हा ती अभ्यास करत होती. 

IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्येत धक्कादायक ट्विस्ट; CCTV तून नवा खुलासा, पहाटे 6.28 वाजता...; बलात्कार झाल्याचं सिद्ध

मीनाने बलात्कार करण्याच्या हेतूने तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्याने तिचा गळा दाबला. पण जेव्हा ती प्रतिकार करु लागली तेव्हा त्याने जड वस्तूने तिच्या डोक्यावर आघात केला ज्यामुळे ती बेशुद्ध पड पडली. ती बेशुद्ध असतानाच त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. 

तरुणीच्या बोटाने लॉकर उघडण्याचा प्रयत्न

मीनाने घरात चोरीची योजना आखली होती, यामुळे त्याने लॉकर उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण ते बोटाच्या ठशाने उघडत असल्याने त्याने तरुणीचा मृतदेह पायऱ्यांवरुन खाली ओढत आणून लॉकर असलेल्या रुममध्ये नेला. रक्ताने माखलेलं तरुणीचं बोट पकडून त्याने लॉक उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते उघडलं नाही. 

पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार, तोपर्यंत कदाचित मुलीचा मृत्यू झाला होता आणि त्यामुळे बायोमॅट्रिक स्कॅनरने ओळख पटवली नाही. यानंतर मीनाने मृतदेह तसाच सोडला आणि स्क्रूड्रायव्हरच्या मदतीने लॉकर उघडलं. त्याने रोख रक्कम, दागिने बॅगेत भरले. 

कपडे आणि शूज घरातच बदलले

त्याने पळून जाण्यापूर्वी रक्ताने माखलेले कपडे काढले आणि तरुणीच्या भावाचे कपडे घातले. शूज काढून त्याने तिथे असणाऱ्या स्लिपर घातल्या. 

पोलिसांनी मीनाला दिल्लीच्या द्वारका परिसरातून अटक केली आहे. तिथे तो लपून बसला होता. त्याच्यावर बलात्कार, हत्या आणि चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

बलात्कार की हत्या? नेमका हेतू काय होता?

पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात मीनाने आपला चोरीचा मुख्य हेतू होता असा दावा केला आहे. पण तो बलात्काराच्या हेतूनेच आला असावा असा पोलिसांना संशय आहे. याचं कारण त्याने 24 तासांपूर्वी एका महिलेवर बलात्कार केला होता. तसंच कामावर काढून टाकलं असल्याने त्याच्या मनात त्याचा राग असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही असं पोलीस म्हणाले आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. 

इतर बातम्या

रक्ताने माखलेला मृतदेह पायऱ्यांवरुन ओढत आणला, नंतर बोट पकडू...

भारत