English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

... तर लाल किल्ला येथे आधीच झाला असता स्फोट? तो वाद झाला अन्...; दहशतवादी मुजम्मिलचा मोठा खुलासा

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या डॉ. मुझम्मिल शकील यांची चौकशी सुरू आहे. त्यांचा चौकशी अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 23, 2025, 11:07 AM IST
... तर लाल किल्ला येथे आधीच झाला असता स्फोट? तो वाद झाला अन्...; दहशतवादी मुजम्मिलचा मोठा खुलासा
Delhi red fort blast dr muzammil shakeel interrogation report reveals about terror funds and wepon supply

Delhi Lal Quila Blast: काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात भीषण बॉम्बस्फोट झाला होता.आता या प्रकरणात एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटाच्या आधी पोलिसांनी डॉक्टर मुजम्मिल शकीलला अल फलाह विद्यापीठातून अटक करण्यात आली होती. आता या प्रकरणाची इंटेरोगेशन रिपोर्ट समोर आले आहेत. डॉ. मुझम्मिल मूळचा पुलवामा येथील कोइल भागातील रहिवासी आहे हे लक्षात घ्यावे. 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी श्रीनगरमधील पंथाचौक पोलिस ठाण्यात त्याची चौकशी करण्यात आली होती. त्याला फरिदाबादच्या धौज परिसरात अटक करण्यात आली होती. तिथून शस्त्रे, गोळ्या, रासायनिक पावडर, टायमर, रिमोट आणि आयईडी बनवण्याचे साहित्य जप्त करण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source

मुझम्मिल फरीदाबादमधील अल-फला रुग्णालयात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होता. त्याचा पगार दरवर्षी 9 लाख इतका होता. 2021 मध्ये त्याचा मित्र मुफ्ती इरफान वागे याने त्याला दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांकडून त्यालाही अटक करण्यात आली आहे. तर दुसरा मित्र, दहशतवादी मुझम्मिल यानेही दहशतवादी कारवायासाठी प्रवृत्त करत होता. 2023-24 मध्ये फरार आरोपी डॉ. उमर नबी याने अनेकदा आयईडी आणि इतर शस्त्रे जमा केली होती, परंतु ही शस्त्रे घेण्यासाठी अनेकांनी निधी गोळा केला होता. 

शस्त्रसाठा गोळा करण्यासाठी मुझम्मिलने 5 लाख रुपये, डॉ आदिलने 8 लाख रुपये आणि डॉ उमरने 2 लाख रुपये, डॉ. मुझफ्फर राथेर 6 लाख रुपये आणि डॉ. शाहीन शाहिद 5 लाख रुपये गोळा करत 26 लाख रुपये गोळा केले होते. हे पैसे उमरला देण्यात आले होते. मुझम्मिलने गुरुग्राम आणि नूह येथून अंदाजे 26क्विंटल NPK फर्टिलायजर गुरुग्राम व नूंह येथून खरेदी केले होते. याची किंमत 3 लाख रुपये इतकी होती. याचा वापर IED बनवण्यासाठी करण्यात आला होता. 

उमरने एकट्याने रासायनिक पावडर आणि रिमोट सारख्या इतर साहित्याची व्यवस्था केली. नंतर, मुझम्मिल आणि उमर यांच्यात पैशांवरून वाद निर्माण झाला होता. मुझम्मिलला त्याचे पैसे परत हवे होते किंवा उमरच्या ताब्यात असलेल्या आयईडीचा संपूर्ण साठा हवा होता. त्यामुळं इतर दहशतवाज्यांनी दुसरा पर्याय निवडत संपूर्ण साहित्य मुझम्मिलकडे दिले. जे नंतर त्याच्या अटकेनंतर जप्त करण्यात आले. चौकशी अहवालानुसार, पैशांच्या वादामुळे लाल किल्ल्यावर करण्यात येणारा दहशतवादी हल्ला लांबवला गेला. 

वाद मिटवण्यासाठी उमरने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी सिग्नल या सोशल मीडिया अॅपवर एक ग्रुप तयार केला होता, ज्यामध्ये मुझम्मिल, आदिल, मुझफ्फर आणि इरफान यांना अॅड केले होते. तरीही, हा वाद काही सुटला नव्हता. दरम्यान, दहशतवादी शाहीनच्या कारमधून क्रिन्कोव्ह रायफल आणि पिस्तूल जप्त करण्यात आले होते. 2024 मध्ये उमरने इरफानला ही शस्त्रे दिली होती. मात्र त्यांच्यात झालेल्या वादामुळं मुझम्मिलने ही शस्त्रे ताब्यात घेतली. अल-फला रुग्णालयाच्या अपघात विभागात कार्यरत असताना मुझम्मिलचे अपहरण करण्यात आले होते. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Delhi Red Fort Blast Updatedr Muzammil shakeelDelhi Lal Quila BlastDelhi Red Fort Car Blastdelhi blast

इतर बातम्या

Poha Dhokla Recipe: नेहमीचेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आलाय? विकें...

Lifestyle