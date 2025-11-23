... तर लाल किल्ला येथे आधीच झाला असता स्फोट? तो वाद झाला अन्...; दहशतवादी मुजम्मिलचा मोठा खुलासा

Delhi Lal Quila Blast: काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात भीषण बॉम्बस्फोट झाला होता.आता या प्रकरणात एक धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटाच्या आधी पोलिसांनी डॉक्टर मुजम्मिल शकीलला अल फलाह विद्यापीठातून अटक करण्यात आली होती. आता या प्रकरणाची इंटेरोगेशन रिपोर्ट समोर आले आहेत. डॉ. मुझम्मिल मूळचा पुलवामा येथील कोइल भागातील रहिवासी आहे हे लक्षात घ्यावे. 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी श्रीनगरमधील पंथाचौक पोलिस ठाण्यात त्याची चौकशी करण्यात आली होती. त्याला फरिदाबादच्या धौज परिसरात अटक करण्यात आली होती. तिथून शस्त्रे, गोळ्या, रासायनिक पावडर, टायमर, रिमोट आणि आयईडी बनवण्याचे साहित्य जप्त करण्यात आले.
मुझम्मिल फरीदाबादमधील अल-फला रुग्णालयात मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होता. त्याचा पगार दरवर्षी 9 लाख इतका होता. 2021 मध्ये त्याचा मित्र मुफ्ती इरफान वागे याने त्याला दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांकडून त्यालाही अटक करण्यात आली आहे. तर दुसरा मित्र, दहशतवादी मुझम्मिल यानेही दहशतवादी कारवायासाठी प्रवृत्त करत होता. 2023-24 मध्ये फरार आरोपी डॉ. उमर नबी याने अनेकदा आयईडी आणि इतर शस्त्रे जमा केली होती, परंतु ही शस्त्रे घेण्यासाठी अनेकांनी निधी गोळा केला होता.
शस्त्रसाठा गोळा करण्यासाठी मुझम्मिलने 5 लाख रुपये, डॉ आदिलने 8 लाख रुपये आणि डॉ उमरने 2 लाख रुपये, डॉ. मुझफ्फर राथेर 6 लाख रुपये आणि डॉ. शाहीन शाहिद 5 लाख रुपये गोळा करत 26 लाख रुपये गोळा केले होते. हे पैसे उमरला देण्यात आले होते. मुझम्मिलने गुरुग्राम आणि नूह येथून अंदाजे 26क्विंटल NPK फर्टिलायजर गुरुग्राम व नूंह येथून खरेदी केले होते. याची किंमत 3 लाख रुपये इतकी होती. याचा वापर IED बनवण्यासाठी करण्यात आला होता.
उमरने एकट्याने रासायनिक पावडर आणि रिमोट सारख्या इतर साहित्याची व्यवस्था केली. नंतर, मुझम्मिल आणि उमर यांच्यात पैशांवरून वाद निर्माण झाला होता. मुझम्मिलला त्याचे पैसे परत हवे होते किंवा उमरच्या ताब्यात असलेल्या आयईडीचा संपूर्ण साठा हवा होता. त्यामुळं इतर दहशतवाज्यांनी दुसरा पर्याय निवडत संपूर्ण साहित्य मुझम्मिलकडे दिले. जे नंतर त्याच्या अटकेनंतर जप्त करण्यात आले. चौकशी अहवालानुसार, पैशांच्या वादामुळे लाल किल्ल्यावर करण्यात येणारा दहशतवादी हल्ला लांबवला गेला.
वाद मिटवण्यासाठी उमरने सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी सिग्नल या सोशल मीडिया अॅपवर एक ग्रुप तयार केला होता, ज्यामध्ये मुझम्मिल, आदिल, मुझफ्फर आणि इरफान यांना अॅड केले होते. तरीही, हा वाद काही सुटला नव्हता. दरम्यान, दहशतवादी शाहीनच्या कारमधून क्रिन्कोव्ह रायफल आणि पिस्तूल जप्त करण्यात आले होते. 2024 मध्ये उमरने इरफानला ही शस्त्रे दिली होती. मात्र त्यांच्यात झालेल्या वादामुळं मुझम्मिलने ही शस्त्रे ताब्यात घेतली. अल-फला रुग्णालयाच्या अपघात विभागात कार्यरत असताना मुझम्मिलचे अपहरण करण्यात आले होते.