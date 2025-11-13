English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort Blast प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा! कारमधील तो दहशतवादी गेला कुठे? गूढ उलगडलं

Delhi Red Fort Blast Latest Update: दिल्लीत झालेल्या या स्फोटामध्ये 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका जखमी व्यक्तीने बुधवारी सायंकाळी प्राण सोडल्याने मृतांचा आकडा 13 वर पोहोचलेला असतानाच दुसरीकडे तपास यत्रणांना मोठं यश मिळालं आहे.

Nov 13, 2025
तपास यंत्रणांना मोठं यश

Delhi Red Fort Blast Latest Update: दिल्लीमधील स्फोटातील प्रमुख संशयित असलेल्या डॉ. उमर मोहम्मदसंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या आय 20 कारचा स्फोट झाला ती कार डॉ. उमर मोहम्मदच चालवत होता हे स्पष्ट झालं आहे. डीएनए अहवालामधून हे स्पष्ट झाल्याची माहिती आहे. डॉ. उमर मोहम्मदच्या आईच्या डीएनएच्या नमुन्यांशी आय-20 कारमधून मिळालेल्या हाडांशी आणि दातांच्या नमुन्याशी जुळले आहेत. 

मुंडकं नसलेला मृतदेह

दिल्लीमधील स्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या 10 पैकी 8 मृतदेहांची ओळख पटवण्यात यंत्रणांना यश आलं होतं. मात्र दिल्ली पोलीस, एनआयएसह इतर यंत्रणांसमोर इतर दोन मृतदेहांचं ओळख पटवण्याचं आव्हान होतं. या मृतदेहाची अवस्था अत्यंत वाईट असून पारंपरिक पद्धतींनुसार तिच्यांची ओळख पटवणं कठीण होतं. एका मृतदेहाचं तर मुंडकंच नसून फक्त शरिराचे दोन भाग उपलब्ध होते. तर दुसऱ्याचा फक्त पोटाचा भाग आणि बोटं सापडलेलं. या आधारे या दोन मृतदेहांची ओळख पटणं जवळपास अशक्य झालेलं. तपास यंत्रणांसमोर फक्त डीएनएचा पर्याय होता. या मृतदेहांची योग्य आणि वैज्ञानिक ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणीचा आधार घेण्यात आला. 

आईचा डीएनए नमुना घेतला

तपास यंत्रणांनी स्फोटात मुख्य भूमिका बजावणारा डॉ. उमर मोहम्मदच्या आईचा डीएनए नमुना घेतला. घटनास्थळी सापडलेल्या मृतदेहाच्या तुकड्यांशी ओळख पटवण्यासाठी हा नमुना जुळवून पाहण्यात आला असता तो जुळला असून त्यावरुन हेच स्पष्ट झालं आहे की दिल्ली स्फोटात दहशतवादी डॉ. उमर मोहम्मदही मारला गेला आहे. स्फोटाच्या वेळी आय20 मध्ये तीन लोक होते असा दावा पूर्वी करण्यात आला होता. तथापि, सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्फोटादरम्यान डॉ. उमर मोहम्मद कारमध्ये होता आणि तो ती चालवत होता हे स्पष्ट झालं होतं.  

एवढा मोठा स्फोट झाला की...

एफआयआरनुसार, स्फोट इतका शक्तिशाली होता की कार जमिनीपासून काही फूट वर फेकली गेली. स्फोटामुळे पोलीस स्टेशनच्या भिंतीचे आणि छताचे नुकसान झाले. तपास यंत्रणांना कारमध्ये मृतदेहांचे अवयव सापडले आणि त्याच आधारे ही ओळख पटवण्यात आली आहे. 

फरीदाबादमधून पळालेला डॉक्टर उमर

डॉ. उमर मोहम्मद हा तोच आहे जो फरिदाबादमध्ये स्फोटके सापडल्यानंतर फरार झाला होता आणि हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिस त्याचा सक्रियपणे शोध घेत होते. तो या स्फोटातील मुख्य गुन्हेगार आहे. पोलीस तपासात असंही समोर आलं आहे की, उमर सुमारे तीन तास सुनहेरी मशिदीच्या पार्किंगमध्ये वाट पाहत होता आणि फरिदाबादमधील त्याच्या साथीदारांच्या अटकेबद्दल इंटरनेटवर अपडेट शोधत होता. तपास यंत्रणांना उमरच्या कारचा 11 तासांचा माग काढण्यात यश आलं आहे.

