दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाचा पहिला व्हिडीओ

आतापर्यंतची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ एक मोठा स्फोट झाला आहे. हा स्फोट 6 वाजून 45 मिनिटांनी झाला आहे. सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या शक्तिशाली स्फोटामुळे भितीचं वातावरण पसरल आहे. जवळपासच्या दुकानांचे दरवाजे आणि खिडक्या फुटल्या आहेत. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेत अनेकजण जखमी झाल्याचे म्हटलं जात आहे.
दिल्ली पोलिस आणि बॉम्ब शोध पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत आणि तपास करत आहेत. कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, परंतु सुरक्षेला उच्च सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या घटनेचा पहिला व्हिडीओ समोर आला आहे.
Delhi | राजधानी दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट | Zee24Taas#dehli #blast #lalkiladelhi #Zee24Taas #MarathiNewsTodayLive pic.twitter.com/WyjUcsQWk2
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 10, 2025
याबाबत संपूर्ण माहिती अपडेट केली जात आहे. पण यासोबतच भयानक व्हिडीओ समोर येत आहेत. ANI ने शेअर केलेला हा व्हिडीओ.
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F
— ANI (@ANI) November 10, 2025
लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ एका कारमध्ये स्फोट झाल्याचा फोन आला, त्यानंतर तीन ते चार गाड्यांनाही आग लागली आणि त्यात नुकसान झाले. एकूण 7 अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाची एक टीम देखील घटनास्थळी पोहोचली आहे. अधिक माहितीची वाट पाहत आहे: दिल्ली अग्निशमन विभाग.