दिल्ली अन् स्फोटाचा इतिहास, पाहा आतापर्यंतची क्रोनोलॉजी

सोमवारी संध्याकाळी 6 वाजून 45 मिनिटांनी मोठा स्फोट झाला. या स्फोटात आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाला असून 24 जण जखमी झाले आहेत. आतापर्यंत दिल्ली कधीकधी स्फोटाने हादरली ते पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 10, 2025, 09:12 PM IST
सोमवारी संध्याकाळी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ झालेल्या कार स्फोटामुळे सर्वत्र भितीचं वातावरण पसरलं आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी तीव्र होती की कारचा एक भाग लाल किल्ल्याजवळील लाल मंदिरावर कोसळला. मंदिराच्या काचा फुटल्या आणि जवळच्या अनेक दुकानांचे दरवाजे आणि खिडक्यांच्या काचा सर्वत्र उडाल्या. अक्षरशः या ठिकाणी रहिवाशांच्या मृतदेहाचे चिथडे उडाले. 

स्फोटानंतर लगेचच जवळच्या दुकानांमध्ये आग लागल्याचे वृत्त आहे. चांदणी चौकातील भागीरथ पॅलेस परिसरात हादरा जाणवला आणि दुकानदार एकमेकांना परिस्थितीची विचारपूस करण्यासाठी फोन करताना दिसले. अनेक बसेस आणि इतर वाहनांनाही आग लागल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीत अशी घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही दिल्ली स्फोटाने हादरली आहे. पाहूया त्याचा घटनाक्रम. 

(हे पण वाचा - मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 10 जणांचा मृत्यू) 

दिल्ली स्फोटांचा कालक्रम

25 मे 1996: लाजपत नगर सेंट्रल मार्केटमध्ये बॉम्बस्फोट - किमान 16 लोक ठार.

1 ऑक्टोबर 1997 : सदर बाजाराजवळ दोन बॉम्बस्फोट - सुमारे 30 जण जखमी.

10 ऑक्टोबर 1997: शांतीवन, कौडिया पुल आणि किंग्जवे कॅम्प परिसरात तीन स्फोट - 1 जण ठार, अंदाजे 16 जण जखमी.

18 ऑक्टोबर 1997: राणी बाग मार्केटमध्ये दोन स्फोट - 1 जण ठार, अंदाजे 23 जण जखमी.

26 ऑक्टोबर 1997 : करोल बाग मार्केटमध्ये दोन स्फोट - 1 जण ठार, अंदाजे 34 जण जखमी.

30 नोव्हेंबर 1997: लाल किल्ला परिसरात दोन स्फोट - 3 जण ठार, 70 जण जखमी.

30 डिसेंबर 1997: पंजाबी बागजवळ बसमध्ये स्फोट - 4 जण ठार, अंदाजे 30 जण जखमी.

(हे पण वाचा - दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाचा पहिला व्हिडीओ) 

18 जून 2000: लाल किल्ल्याजवळ दोन शक्तिशाली स्फोट - 2 जण ठार, अंदाजे एक डझन जखमी.

16 मार्च 2000: सदर बाजारात स्फोट - 7 जण जखमी.

27 फेब्रुवारी 2000: पहाडगंजमध्ये स्फोट - 8 जण जखमी.

14 एप्रिल 2006: जामा मशीद परिसरात दोन स्फोट - किमान 14 जण जखमी.

22 मे 2005: लिबर्टी आणि सत्यम सिनेमागृहात दोन स्फोट - 1 जण ठार, अंदाजे 60 जण जखमी.

29 ऑक्टोबर 2005 : सरोजिनी नगर, पहाडगंज आणि गोविंदपुरी येथे तीन स्फोट - अंदाजे 59-62 जण ठार, अंदाजे 100+ जखमी.

13 सप्टेंबर 2008: करोल बाग (गफ्फार मार्केट), कॅनॉट प्लेस आणि ग्रेटर कैलास-1 येथे पाच समन्वित स्फोट - किमान 20-30 जण ठार, 90+ जखमी.

27 सप्टेंबर 2008 : मेहरौली फ्लॉवर मार्केट (सराई) मध्ये स्फोट - ३ जणांचा मृत्यू, 23 जण जखमी.

25 मे 2011: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पार्किंगमध्ये स्फोट - कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

