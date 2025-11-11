दिल्लीतील स्फोट आत्मघाती हल्ला? 3 तास कारमध्ये बसून होता उमर, फरिदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन उघड

Delhi Red Fort Blast Faridabad Module: सोमवारी सायंकाळी राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ धावत्या कारमध्ये झालेल्या स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून, 30 जण जखमी झाले आहेत. स्फोटानंतर राजधानी दिल्लीसह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि अन्य ठिकाणी हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. लाल किल्ल्याजवळ ज्या कारमध्ये स्फोट झाला ती i20 कार होती. कारचा चालक डॉ. मोहम्मद उमर फरिदाबाद मॉड्यूलशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जात आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह परिस्थिती आणि तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनेक यंत्रणा संयुक्त तपास करत आहेत.
लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर कसून तपास सुरु झाला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा हात आहे. हा आत्मघाती हल्लेखोरांनी केलेला दहशतवादी हल्ला होता असा यंत्रणांना विश्वास आहे.
दिल्ली बॉम्बस्फोटापूर्वीचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यामध्ये एक i20 कार दिसत आहे. चालकाने काळा मास्क घातला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालकाची ओळख मोहम्मद उमर अशी आहे, जो फरिदाबाद मॉड्यूलशी संबंधित आहे. दिल्ली पोलिसांनी पार्किंगमध्ये गाडी येताना आणि जातानाचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहे. या फुटेजमध्ये संशयित एकटाच दिसत आहे. तीन तास तो कारमध्येच बसलेला होता.
बॉम्बस्फोटांच्या तपासात जम्मू आणि काश्मीरमधील तारिक आणि मोहम्मद उमर ही दोन नावं समोर आली आहेत. ज्या i20 कारमध्ये स्फोट झाला ती सलमान नावाच्या व्यक्तीचा होती. पोलिसांनी सलमानला ताब्यात घेतलं आणि चौकशीदरम्यान त्याने ती कार तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकल्याचे उघड केलं. पोलिस तपासात ही कार तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकल्याचे समोर आले आहे.
हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये एका काश्मिरी डॉक्टरला अटक करण्यात आली आहे, ज्याच्या घरातून अमोनियम नायट्रेट आणि शस्त्रास्त्रे अशी सुमारे 360 किलो स्फोटकं जप्त करण्यात आली आहेत. याशिवाय, फरिदाबादमधील दुसऱ्या ठिकाणाहून 2563 किलो संशयास्पद स्फोटकंदेखील जप्त करण्यात आली आहेत. मुझम्मिलने हे घर भाड्याने घेतले होते.
हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत डॉक्टरला अटक केली आहे. श्रीनगरमध्ये दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदच्या समर्थनार्थ पोस्टर लावल्याच्या प्रकरणात आरोपी मुझम्मिल शकीलचा शोध सुरु होता, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. यापूर्वी, आणखी एका व्यक्तीला, डॉक्टर आदिलला अटक करण्यात आली होती. याशिवाय, डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात इंसेंडिअरी डिव्हाइसचा वापर करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून समजत आहे. हे डिव्हाइस खड्डा करत नाही, तर जिथे जिथे रसायन पडेल तिथे ते पेटवते आणि स्फोटामुळे आग लागते.
लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या कार बॉम्ब स्फोटाने दिल्ली हादरली. स्फोटानंतर भीषण आग लागली आणि जवळपासची वाहनंही त्यात नष्ट झाली. नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. लाल किल्ल्यापासून सुमारे 300 मीटर अंतरावर आणि मेट्रो गेट क्रमांक 1 जवळ एका i20 कारमध्ये हा स्फोट झाला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्याने अनेक किलोमीटरपर्यंत जमीन हादरली आणि जवळपासच्या वाहनांचाही चुराडा झाला.