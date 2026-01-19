English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Delhi Red Fort Blast : सफरचंद आणि लाल किल्ला स्फोटाचा संबंध काय? NIA तपासातून खळबळजनक माहिती

Delhi Red Fort Blast : नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्लीच्या लाल किल्ला परिसरात झालेल्या भीषण स्फोटानंतर आता तपास यंत्रणांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आणली आहे. काय आहे नवी अपडेट? पाहा...  

सायली पाटील | Updated: Jan 19, 2026, 10:41 AM IST
Delhi Red Fort Blast : 2025 मध्ये दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या आत्मघातकी बॉम्ब हल्ल्याचा तपास सुरू असून सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएच्या हाती काही महत्त्वाची माहिती आणि पुरावे लागल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. सदर बॉम्ब हल्ल्यानंतर 'व्हाईट कॉलर' दहशतवादी मॉड्युलच्या मार्गानं यंत्रणांनी तपास सुरू केला आणि काही धक्कादायक गोष्टी यातून समोर आल्या. सध्या याच तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार आत्मघातकी दहशतवादी डॉ. उमर-उन-नबी हा हल्ल्याकरता आणखी एका आत्मघातकी दहशतवाद्याच्या शोधात होता. 

आपल्याप्रमाणंच आणखी एका हल्लेखोराच्या शोधात असण्याचा नबीचा कट मात्र यशस्वी होऊ शकला नाही. कारण, सदरील दहशतवादी दरम्यानच्या काळात सफरचंदांचा हंगाम असल्याचं कारणानं त्याच्या कुटुंबाच्या मदतीसाठी जाण्याला प्राधान्य देत त्यानं या कटातून माघार घेतली. एनआयए अधिकाऱ्यांनी 18 जानेवारी रोजी याबाबतची माहिती जारी केली. श्रीनगर पोलीस आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) यांनी नबी याच्याकडून चालवले जात असलेले दहशतवादी मॉड्युल समोर आणत दुसऱ्या आत्मघातकी बॉम्बरबाबतची माहिती उघड केली. 

तपासातून आणखी माहितीसुद्धा समोर...

यंत्रणांच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार हा तोच नबी होता, जो 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक अशा लाल किल्ला परिसरात स्फोटकांनी भरलेली कार घेऊन वावरत होता. या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू ओढावला होता. ज्यानंतर ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांची चौकशी केली असता डॉक्टरपासून दहशतवादी झालेल्या या हल्लेखोराकडून कटात इतरांना सामिल करून घेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या खुरापती उघडकीस आल्या. 

चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास यंत्रणांनी शोपियां इथं राहणाऱ्या यासिर अहमद डारला ताब्यात घेतलं. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार नबीनं डारला संशयास्पद आत्मघादतली हल्लेखोरात रुपांतरित केलं होतं. त्याला पूर्णत: कट्टरपंथी बनवलं होतं. मात्र गेल्या वर्षी जेव्हा ऑगस्ट महिन्यात या दोघांची भेट झाली, तेव्हा मात्र डारनं या कटातून काढता पाय घेतला. सफरचंदांचा हंगाम असण्यासोबतच घराच्याही डागडुजीचं काम असल्याचं कारण त्यानं पुढं केलं. 

2023 मध्ये या दोघांमध्ये काय बोलणं झालं होतं?

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार डार आणि नबी आणि डार हे 2023 पासून एकमेकांच्या संपर्कात होते. डॉक्टर असतानाही नबीच्या कट्टरपंथी भूमिका दहशतवदी कारवायांमध्ये भरती केलेल्यांना अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह वाटू लागल्याची माहिती डारनं दिली. नबी हा फक्त दहशतवादी नकून, तो रणनितीच स्वरुपानं दहशतवाद्यांची भरती करून घेत आपली एक स्वतंत्र सेल तयार करू पाहत होता अशीही माहिती तपास यंत्रणांनी समोर आणली आहे. 

याच तपासातून पोलिसांना एका आरोपीच्या मोबाईलमधून Voice Note सापडली, ज्यामध्ये तो जिहाद, बायत म्हणजेच निष्ठेची शपथ घेत होता. शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सोडून दहशतवादाच्या मार्गावर जाणाऱ्या डारचं नाव यापूर्वीसुद्धा तपासादरम्यान समोर आलं होतं. टेलिग्रामच्या माध्यमातून तो नबीच्या संपर्कात होता अशी माहिती समोर आली. 

