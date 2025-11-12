Delhi Blast: 'दावत के लिए बिरयानी तैयार है...', दहशतवाद्यांनी स्फोट करण्याआधी वापरले होते कीवर्ड्स; चॅट बॉक्समधून मोठा खुलासा

Delhi Blast Update: दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटाने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं आहे. 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात नऊ जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. सामान्यांमध्ये दहशत पसरवणारी ही घटना एका व्यक्तीचं काम नाही तर एका मोठ्या दहशतवादी नेटवर्कचं षड्यंत्र आहे. तपास यंत्रणांचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे त्याप्रमाणे धक्कादायक खुलासा होत आहेत. दहशतवाद्यांनी त्यांच्यातील संभाषण कळू नये यासाठी चॅटबॉक्समध्ये कोड शब्द वापरले होते. हे कोड इतके सोपे होते की, ते कोणताही संशय निर्माण होणार नाही. पण त्यामागे एक प्राणघातक कट आखला जात होता.
जर कोणी म्हटलं की, "दावत के लिए बिरयानी तैयार है',". तर आपल्याला कोणीतरी एखादा कार्यक्रम किंवा पार्टीसाठी आमंत्रण देत आहे असंच वाटेल. पण दिल्ली बॉम्बस्फोटांच्या तपासादरम्यान, हा संदेश म्हणजे मृत्यूचा सापळा होता असं उघड झालं आहे. सुरक्षा यंत्रणांना एक डिजिटल चॅटबॉक्स सापडला आहे जिथे दहशतवाद्यांनी त्यांचा संपूर्ण प्लॅन कोड वर्डमध्ये रचला होता. "मेजवानी" म्हणजे स्फोट किंवा हल्ला, तर "बिर्याणी" म्हणजे स्फोटक पदार्थ.
सायबर सुरक्षेत आपण पकडले जाऊ नये यासाठी त्यांनी ही युक्ती वापरली होती. तपास अहवालानुसार, ती शाहीनने पाठवली होती. एनआयएच्या डिजिटल फॉरेन्सिक तपासणीतून हा खुलासा झाला.
तपासातून असं दिसून आलं आहे की लाल किल्ला स्फोट हा एका संघटित मॉड्यूलचे काम होते. जैश-ए-मोहम्मद सारख्या पाकिस्तानस्थित गटांशी संबंध असल्याचा संशय आहे. एनआयएने तपास आपल्या हाती घेतला आहे. सायबर सेल चॅटमधील उर्वरित सदस्यांचा माग काढला जात आहे. दिल्ली पोलिसांनी हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधून अनेक संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. संपूर्ण दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था हाय अलर्टवर आहे.