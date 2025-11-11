English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Delhi Blast News: डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद... दिल्ली स्फोट अन् 'त्या' दहशतवाद्यांच्या नेटवर्कची 'कुंडली' समोर...

Delhi Blast News: डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद... देशात अराजकता माजवणाऱ्या दिल्ली स्फोटाची Inside Story, 7 मुद्द्यांमध्ये

सायली पाटील | Updated: Nov 11, 2025, 01:05 PM IST
Delhi Blast News: डॉ. उमर मोहम्मद, आदिल अहमद... दिल्ली स्फोट अन् 'त्या' दहशतवाद्यांच्या नेटवर्कची 'कुंडली' समोर...
delhi Red Fort Blast Updates Lal Qila Blast 7 important points of pulwama terror attack latest news

Delhi Blast News: दिल्लीच्या (Red Fort Blast) लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाच्या पार्किंगपाशी असणाऱ्या कारमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर देशातील गुप्तचर यंत्रणेपासून ते अगदी संरक्षण यंत्रणांनाही खडबडून जाग आली आहे. घडल्या या घटनेनंतर तपातासून हादरवणारे मुद्दे आणि धागेदोरे समोर आले असून, यामध्ये कट्टरपंथी डॉक्टरांचा समावेश असून, एक हादरवणारं नेटवर्क समोर आलं आहे. ज्यामध्ये सहारनपूरमधून अटक करण्यात आलेल्या अनंतनागच्या डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबादमधील शस्त्रसाठा गोळा करणारा मुजम्मिल, डॉक्टर उमर मोहम्मद अशी नावं यातून समोर आली आणि दहशतवाचा हा 'व्हाईट कॉलर' चेहरा यंत्रणांनाही हादरवून गेला. 

महिला विंग सांभाळत होती डॉक्टर शाहीना...

फरिदाबाद येथून अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टर शाहीनावर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या महिला विंगची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि त्यासाठीची भरतीसुद्धा पार पडली. जमात उल मोमीनात महिला विंग असं या तुकडीचं नाव. सादिया अहजर मसूद अहजरची बहीण पाकिस्तानात जैशच्या महिला तुकडीची जबाबदारी घेच असून, कंधार विमान अपहरण प्रकरणातील मास्टरमाईंट युसूफ अजहर याचीच ती पत्नी. 

आदिल मोहम्मदची काय भूमिका?

अनंतनाग येथील रुग्णालयात वरिष्ठ पदावर असणाऱ्या आदिल मोहम्मदनं अनंतनाग येथे 19 ऑक्टोबरला जैशचे पोस्टर लावले होते. CCTV फुटेजमुळं त्याची ओळख पटली आणि त्याला 6 नोव्बहेंबरला सहारनपूरमधून अटक करण्यात आली. अनंतनागमध्ये त्याच्या लॉकरमधून रायफल आणि काही संवेदनशील साहित्य जप्त करण्यात आलं. ज्यामध्ये फरिदाबादच्या डॉक्टर मुजम्मिल शकीलचा सुगावा लागला. 

घड्याळाच्या आकड्यावर घडामोडींना वेग... 

सकाळी 8.13 वाजता कार दिल्लीच्या हद्दीत आली 
8.20 मिनिटांनी ओखला पेट्रोलपंपावर एक कार दिसली 
दुपारी 3.19 मिनिटांनी कार लाल किल्ला पार्किंगमध्ये आली. 
6.28 मिनिटांनी सायंकाळी कार बाहेर आली 
6.52 वाजता एक मोठा स्फोट झाला... 

डॉक्टर मुजम्मिल शकील कोण आहे? 

फरीदाबाद आणि जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांनी एका संयुक्त कारवाईज डॉक्टर मुजम्मिल शकील याच्यावर अटकेची कारवाई केली. ज्यानंतर तो फरिदाबाद इथं एका भाड्याच्या घरात राहत होता असं कळलं. इथूनच 360 किलो स्फोटकं जप्त करण्यात आली. याशिवाय 20 टायमर, 2 असॉल्ट रायफल आणि इतर साहित्यही सापडलं. त्याच्या सांगण्यावरूनच फरिदाबादच्या एका गावातून 2560 किलोंहून अधिक स्फोटकं, शस्त्रसाठा सापडला, जो जप्त करण्यासाठी ट्रक मागवण्यात आला. मुजम्मिल हा मुळचा पुलवामाचा राहणारा असून, फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात तो शिकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Delhi Red Fort Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा LIVE VIDEO समोर; क्षणात झालं होत्याचं नव्हतं...

संशयित हल्लेखोर कोण? 

वरील दोन्ही डॉक्टरांचा तिसरा साथीदार होता डॉक्टर मोहम्मद. प्राथमिक माहितीनुसार तोच या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असून हा फिदाईन हल्ला असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

कारची विक्री अन् हल्ला...

सदर भयंकर घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी कार मालक मोहम्मद सलमान याला अटक केली असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. सलमाननं दीड वर्षांपूर्वी ओखला इथं देवेंद्र नावाच्या व्यक्तीला ही कार विकली होती. त्यानं पुढं ही i20 कार अंबालामध्ये कोणा इसमाला विकली आणि पुढं ही कार पुलवामाच्या तारिकला विकण्यात आली. जम्मू काश्मीर पोलिसांनी तारिकला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यानंच ही कार डॉक्टर उमर मोहम्मदला विकली, ज्यानंतर हा हल्ला घडवून आणण्यात आला. 

ब्रेनवॉश कोणी केलं?

सदर घटनेमध्ये जम्मू काश्मीरच्या अंसार गजावत उल हिंदचा यासिरसुद्धा पोलिसांच्या ताब्यात असून, सध्या डॉक्टरांना आपल्या जाळात ओढत त्यांचं 'ब्रेनवॉश' करत दहशतवादी कारवाईसाठी त्यांना उद्युक्त करण्याचं काम यासिरनं केल्याचा दावा करण्य़ात येत आहे. 

FAQ

दिल्लीतील स्फोट काय होता आणि कधी घडला?
दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाच्या पार्किंगजवळ एका कारमध्ये स्फोट झाला. हा स्फोट 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी 6.52 वाजता घडला. यात 8 ते 13 जणांचा मृत्यू झाला असून, 20 हून अधिक जण जखमी झाले. हा संभाव्य दहशतवादी हल्ला मानला जात आहे.

स्फोटाची कारणे काय आहेत?
सुरुवातीच्या तपासानुसार, हा दहशतवादी हल्ला असावा. कारमध्ये अमोनियम नायट्रेटसारखी स्फोटके होती. जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी जोडलेला 'व्हाईट कॉलर' दहशतवाद्यांचा नेटवर्क समोर आला आहे, ज्यात डॉक्टरांचा समावेश आहे.

जैश-ए-मोहम्मदशी कसा संबंध?
संघटनेच्या महिला विंगची जबाबदारी डॉ. शाहीना सांभाळत होती. सादिया अझहर (मसूद अझहरची बहीण आणि युसूफ अझहरची पत्नी) पाकिस्तानात जैशच्या महिला तुकडीची प्रमुख आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
delhi blastDelhi Blast newsDelhi newsRed Fort Blast UpdatesDelhi Red Fort blast

