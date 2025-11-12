English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort Blast: हल्ल्याचा खरा मास्टरमाईंड 'हा' मौलवी! व्हाइट कॉलर जॉबमधील तरुणांना...

Delhi Red Fort Blast White Gown Model of Terrorism Mastermind: दिल्लीमधील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर फरीदाबाद कनेक्शनच्या दृष्टीकोनातून तपास सुरु असतानाच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 12, 2025, 02:01 PM IST
त्याचा सक्रीय सहभाग तपासातून आला समोर

Delhi Red Fort Blast White Gown Model of Terrorism Mastermind: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळच्या स्फोटातील तपासादरम्यान धक्कादायक तपशील समोर येत असतानाच या व्हाइट कॉलर दहशतवादी मॉड्यूलचा कथित मास्टरमाइंड हा एक मौलवी असल्याचं समोर येत आहे.  या ऑपरेशनमगील ब्रेन म्हणजेच 'मेंदू' मौलवी इरफान अहमद मानला जात आहे. हा मौलव कट्टरपंथी वैचारिक प्रचारासाठी जबाबदार होता. पॅरामेडिक म्हणून, त्याला पूर्वी वैद्यकीय समुदायापर्यंत सहज पोहोचता येत असे.

पाकिस्तान कनेक्शन

अधिकाऱ्यांनी मौलवी इरफान अहमद (ज्याला इमाम इरफान म्हणूनही ओळखले जाते) नावाच्या एका धर्मगुरूला अनेक डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कट्टरपंथी बनवणाऱ्या 'व्हाइट-कॉलर' दहशतवादी मॉड्यूलचा कथित मास्टरमाइंड असल्याचं तपासादरम्यान मार्क केलं आहे. हे नेटवर्क पाकिस्तानस्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) शी जोडलेले असल्याचे वृत्त आहे.

एका मशिदीत इमाम होता

गुप्तचर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौलवी इरफान अहमदने वैद्यकीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना कट्टरपंथी बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने त्यांना जैश-ए-मोहम्मद-प्रेरित व्हिडिओ दाखवले आणि व्हीओआयपीद्वारे अफगाणिस्तानमधील त्याच्या हँडलर्सशी संपर्क साधला. इरफान अहमद हा श्रीनगरमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) मध्ये माजी पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि नौगाममधील एका मशिदीत इमाम होता. या पदामुळे त्याला वैद्यकीय समुदायापर्यंत पोहोचता आलं. ज्यामुळे त्याला त्याचे नेटवर्क स्थापित आणि विस्तार करता आला.

पैसे उभे केले

या मॉड्यूलने धर्मादाय किंवा सामाजिक कार्याच्या नावाखाली व्यावसायिक आणि शैक्षणिक नेटवर्कद्वारे निधी उभारल्याचा आरोप आहे. या निधीचा वापर आयईडी तयार करण्यासाठी रसद, शस्त्रे आणि साहित्याची व्यवस्था करण्यासाठी केला जात असे. हा मौलवी डॉ. मुझम्मिल अहमद गनई आणि डॉ. अदील अहमद राथेर यांचा जवळचा सहकारी होता. तपासात असे दिसून आले की दहशतवादी नेटवर्क व्यावसायिक आणि शैक्षणिक नावाखाली काम करत होते.

भाऊ जम्मू-काश्मीर पोलिसात

मौलाना इरफान अहमद यांना ऑपरेशनमागील ब्रेन मानला जात आहे. तोच या हल्लेखोरांची मनं वळून त्यांना दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रेरित करायला आणि त्यांच्या वैचारिक प्रशिक्षणासाठी जबाबदार होता. डॉक्टरांसारख्या इतरांनी ऑपरेशन आणि रसद व्यवस्था केली. चालू तपासाचा भाग म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्याला अटक केली आहे. आज, शोपियान येथील त्याच्या निवासस्थानी कसून झडती घेण्यात आली. त्याचा भाऊ जम्मू आणि काश्मीर पोलिसात असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्याचीही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणामध्ये आता भारतातील अनेक ठिकाणी छापेमारी सुरु आहे.

