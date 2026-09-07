/School Holiday: विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज, गणेशोत्सवाआधीच शाळांना सलग 3 दिवस सुट्टीचा निर्णय; कुठे लागू?

दिल्लीतील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राजधानीत होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेमुळे 11 सप्टेंबर 2026 रोजी सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून सुट्टीबाबतचा संभ्रम दूर केला आहे. विशेष म्हणजे 11 सप्टेंबर शुक्रवार असून त्यानंतर 12 सप्टेंबरला महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि 13 सप्टेंबरला रविवार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सलग तीन दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे.
दिल्ली शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी दिल्लीतील शाळा बंद राहतील. या निर्णयात सरकारी शाळांसोबत सरकारी अनुदानित शाळा आणि मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांचाही समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्या दिवशी नियमित वर्गांना उपस्थित राहावे लागणार नाही.
या सुट्टीचे वैशिष्ट्य म्हणजे 11 सप्टेंबरनंतर लगेच शनिवार आणि रविवार असल्याने विद्यार्थ्यांना 11, 12 आणि 13 सप्टेंबर असे सलग तीन दिवस शाळेत जावे लागणार नाही. 12 सप्टेंबर हा महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि 13 सप्टेंबर रविवार असल्याने या दोन दिवसांची नियमित साप्ताहिक सुट्टी आधीच आहे. त्यामुळे ब्रिक्स परिषदेमुळे जाहीर झालेली एक दिवसाची अतिरिक्त सुट्टी तीन दिवसांच्या ब्रेकमध्ये बदलली आहे.
नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स लीडर्स समिट आयोजित करण्यात येत आहे. या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था, वाहतूक नियोजन आणि व्हीआयपी हालचालींचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. परिषदेमुळे राजधानीतील काही भागांमध्ये वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शाळांची वाहतूक आणि विद्यार्थ्यांची ये-जा यामुळे अतिरिक्त अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी 11 सप्टेंबरची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
ब्रिक्स परिषदेमुळे 11 सप्टेंबरला दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर झाल्यानंतर शाळा बंद राहणार की नाही, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. शिक्षण संचालनालयाच्या स्वतंत्र परिपत्रकामुळे आता हा संभ्रम दूर झाला आहे. शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील कार्यालयांनाही त्या दिवशी सुट्टी राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यंदाची 18वी ब्रिक्स शिखर परिषद नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार आहे. परिषद 12 आणि 13 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. भारत यंदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवत असून सदस्य आणि भागीदार देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेसाठी राजधानीत दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. सुमारे 30 सदस्य व भागीदार देशांतील नेते, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि व्यवसाय क्षेत्रातील प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याची माहिती वृत्तात देण्यात आली आहे.
ब्रिक्स हा उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा आंतरराष्ट्रीय समूह आहे. सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समूह म्हणून त्याची ओळख झाली. पुढील काळात या समूहाचा विस्तार झाला असून इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह इतर देशांचा सहभाग वाढला आहे. ब्रिक्स परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते.
पालक आणि विद्यार्थ्यांनी 11 सप्टेंबर 2026 ही ब्रिक्समुळे जाहीर झालेली शाळेची सुट्टी, 12 सप्टेंबरचा दुसरा शनिवार आणि 13 सप्टेंबरचा रविवार अशा तिन्ही तारखा लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दिल्लीतील संबंधित शाळांमध्ये तीन दिवस नियमित वर्ग होणार नाहीत. शाळा पुन्हा कधी सुरू होणार, याबाबत आपल्या शाळेच्या स्वतंत्र सूचना तपासणे विद्यार्थ्यांसाठी योग्य ठरेल.