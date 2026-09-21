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देशाचे परराष्ट्रमंत्री, माजी उपराष्ट्रपती अन्... SIR ची नोटीस आलेल्या VIP व्यक्तींची यादी पाहून व्हाल थक्क; मतदार यादीतून यांची नावं कापणार?

नवी दिल्लीमधील अनेक अती महत्त्वाच्या व्यक्तींना निवडणूक आयोगाकडून एसआयआरसंदर्भात नोटीशी आल्या असून आता पुढे काय होणार याबद्दल जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:42 AM IST
देशाचे परराष्ट्रमंत्री, माजी उपराष्ट्रपती अन्... SIR ची नोटीस आलेल्या VIP व्यक्तींची यादी पाहून व्हाल थक्क; मतदार यादीतून यांची नावं कापणार?
Image Credit: दिल्लीत एकच खळबळ उडाली आहे (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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