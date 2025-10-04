3 बहिणी, ग्रेजुएट अन् लग्न, कशी बनली चैतन्यानंद बाबाची खास आणि मग...लेडी ब्रिगेडचा मोठा खुलासा

Swami Chaitanyananda : बाबा चैतन्यनंदाच्या लेडी ब्रिगेडबद्दल दिल्ली पोलिसांनी एक मोठे रहस्य उलगडले आहे. या तिघी बहिणींनी बाबाच्या अगदी जवळच्या मानला जातात. पोलिसांनी या तीन बहिणींना अटक केली असून चौकशी दरम्यान त्यांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्या तिघी बहिणींची नावं श्वेता, भावना आणि काजल अशी असून त्या मूळच्या पश्चिम बिहार, दिल्ली इथल्या आहेत.
या तिघीमधील एका बहीण असलेली श्वेताचा पहिल्यांदा बाबाशी संबंध 2011 मध्ये आला.नंतर तिने तिच्या दोन्ही बहिणी भावना आणि काजल यांची बाबाशी ओळख करून दिली.त्यानंतर बाबा चैतन्यनंदन तिघांनाही नोकरी दिली.
तिन्ही बहिणी पदवीधर होत्या आणि त्यांची लग्नही झाली आहेत.बाबांनी त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार 60,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंतचा मोठा पगार दिला. हळूहळू, त्या बाबाच्या सर्वात विश्वासू बनल्या. त्यांची संपत्ती आणि दर्जा पाहता, त्या बाबाना प्रत्येक गोष्टीत साथ देताना पाहिला मिळत होत्या.
पोलीस तपासात अनेक गोष्टींचा खुलासा झाला, बाबा चैतन्यनंद तिन्ही बहिणींसोबत लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट संभाषण करत होता. शिवाय, या महिलांनी बाबासोबत अनेक परदेश दौरेदेखील केले आहेत. अलिकडेच, जेव्हा बाबा युएईला गेले होते तेव्हा त्यापैकी एक बहीण त्यांच्यासोबत होती. बाबा आतापर्यंत सुमारे 100 देशांना भेटी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तिन्ही बहिणींचे उपक्रम केवळ योगा वर्गांपुरते मर्यादित नव्हते. बाबाच्या सांगण्यावरून, त्यांनी विद्यार्थ्यांना धमकावले, त्यांच्या चॅट्स डिलीट केल्या, पुरावे नष्ट केले आणि मुलींना बाबांच्या आज्ञा पाळण्यास भाग पाडले, असं समोर आलं आहे. योगासनांचे फोटो त्यांच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पोस्ट केले गेले आणि बाबांनी स्वतः त्यांच्यावर अश्लील कमेंट केल्या.
कोविडच्या आधी, मुले आणि मुली दोघेही बाबाच्या संस्थेत जात असत. पण कोविडनंतर बाबानी फक्त मुलींनाच प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. यामुळे या तिन्ही बहिणींचा दर्जा आणखी उंचावला. तर तपासादरम्यान, पोलिसांना बाबाच्या खोलीत एका बहिणीचे अश्लील फोटोही सापडले. तिन्ही बहिणींनी पोलिसांना कबूल केले की, बाबाने अनेक मुलींचा विनयभंग केला होता. शेवटी,दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या तिन्ही बहिणी बाबाच्या सर्वात खास टीमचा भाग होत्या. या बहिणी बाबाच्या केवळ विश्वासपात्र नव्हत्या तर होत्याच, तर त्यांनी त्याचे काळे कृत्य लपवण्यासही मदत केल्याच समोर आलं आहे.
1: लेडी ब्रिगेड म्हणजे काय आणि दिल्ली पोलिसांनी काय उघड केले?
उत्तर: लेडी ब्रिगेड ही बाबा चैतन्यनंदाची जवळची तीन बहिणींची टीम होती, ज्या त्याच्या विश्वासू होत्या. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना अटक करून चौकशी केली, ज्यात बाबाच्या काळ्या कृत्यांचे धक्कादायक रहस्य उघड झाले. या बहिणींनी बाबाच्या गुन्ह्यांना आडवे लावण्यात मदत केली.
2: तिघी बहिणी कोण होत्या?
उत्तर: तिघी बहिणींची नावे श्वेता, भावना आणि काजल अशी आहेत. त्या मूळच्या पश्चिम बिहारच्या असून दिल्लीत राहतात. त्या पदवीधर आहेत आणि लग्न झालेले आहेत.
3: तिघी बहिणी बाबाशी कशाप्रकारे जोडल्या गेल्या?
उत्तर: श्वेताचा बाबाशी २०११ मध्ये पहिला संबंध आला. तिने नंतर आपल्या दोन बहिणी भावना आणि काजल यांची बाबाशी ओळख करून दिली. त्यानंतर बाबांनी तिघींना नोकऱ्या दिल्या आणि त्या त्याच्या अगदी जवळच्या झाल्या.