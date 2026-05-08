पूर्पणणे बंद होणार पेट्रोल बाईक, देशातील 'या' राज्यात फक्त EV धावणार; रजिस्ट्रेशन बंद करण्याची तयारी सुरु

Delhi EV Policy: नव्या EV धोरणामुळे शहरात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना दिल्याने प्रदूषण कमी होईल आणि आगामी काळात शहर पूर्णपणे ग्रीन मोबिलिटीच्या दिशेने वळेल.
Delhi EV Policy: देशाची राजधानी नवी दिल्ली आता पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. दिल्ली सरकारने EV धोरण 2026-2030 चा ड्राफ्ट तयार केला आहे. या धोरणाअंतर्गत 1 एप्रिल 2028 पासून फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकी म्हणजे इलेक्ट्रिक बाईक किंवा स्कूटरच्या रजिस्ट्रेशनचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. जर हे धोरण लागू झालं तर पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणाऱ्या बाईकचं रजिस्ट्रेशन बंद होईल.
दिल्लीला ईव्हीची राजधानी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वाढते प्रदूषण आणि हवेची खराब गुणवत्तेची समस्यायामुळे सरकार आता इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देऊ इच्छित आहे. नव्या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना मोठं अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची संख्या कमी झाल्याने प्रदूषण कमी होईल असा दिल्ली सरकारला विश्वास आहे. यामुळे राजधानीची हवा अधिक स्वच्छ होईल.
नवीन मसुदा धोरणानुसार, 2027 पासून पेट्रोल, डिझेल आणि CNG वर चालणाऱ्या तीन-चाकी वाहनांचं रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात येईल. याचा अर्थ असा की, 2027 नंतर दिल्लीमध्ये केवळ इलेक्ट्रिक ऑटो आणि इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहनंच नोंदणीसाठी पात्र असतील. त्यानंतर, 2028 पासून हा नियम दुचाकी वाहनांनाही लागू केला जाईल; म्हणजेच, नवीन पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि स्कूटर्सना नोंदणी दिली जाणार नाही.
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करणाऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची तयारी करत आहे. नवी ईव्ही धोरणात सरकार अनुदान आणि इतर फायद्यांचा समावेश कऱणार आहे, जेणेकरुन जास्तीत जास्त लोक इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करतील. दरम्यान या बदलासह अनेक आव्हानंही उभी राहण्याची शक्यता आहे. चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या वाढवणं, बॅटरीची किंमत कमी करणं आणि लोकांना नव्या तंत्रज्ञानासाठी तयार करण्याची जबाबदारी सरकारवर असणार आहे.
दिल्ली सरकारने सर्वसामान्यांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी या धोरणाचा मसुदा 30 दिवसांसाठी प्रसिद्ध केला आहे. जनतेकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर यामध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. जर या धोरणाची अंमलबजावणी झाली, तर दिल्ली हे देशातील असे पहिले प्रमुख शहर ठरू शकेल, जिथे पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकींचं रजिस्ट्रेशन पूर्णपणे थांबवलं जाईल.