Vivek Vihar AC Blast: साखरझोपेत असणारी कुटुंब आगीच्या भक्ष्यस्थानी; AC मुळं मृत्यूतांडव, मृतदेहांची ओळखही पटेना

Delhi Vivek Vihar AC Blast: उकाड्याच्या या दिवसांमध्ये अनेक घरांमध्ये AC चा वापर सर्रास केला जातो. मात्र, याच एसीमुळं एक भीषण घटना दिल्लीमध्ये घडली आहे. शनिवारी मध्यरात्री उशिरा अतिशय मोठ्या स्फोटामुळं दिल्लीच्या विवेक विहार परिसरात भीतीची लाट पसरली, या भीषण दुर्घटनेमध्ये 9 जणांचा मृत्यू ओढावला. एसीच्या स्फोटामुळं क्षणातच आग भडकली आणि होत्याचं नव्हतं झालं. अग्निशामक दलाला या दुर्घटनेची माहिती पहाटे साधारण 3 वाजून 47 मिनिटांच्या सुमारस मिळाली, ज्यानंतर तातडीनं घटनास्थळी अग्निशामक दलाच्या 14 गाड्या पोहोचल्या आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केलं.
दिल्ली के विवेक विहार में AC ब्लास्ट
बचावकार्यासाठी पोहोचलेल्या पथकानं दिलेल्या माहितीनुसार B 13 या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली आणि पाहता पाहता संपूर्ण इमारीत पसरली. जवळपास अडीच तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यंत्रणा यशस्वी ठरल्या. साधारण रविवारी सकाळी 6 वाजून 25 मिनिटांच्या सुमारास ही आग विझवण्यात आली. मात्र तोपर्यंत 9 जणांचा मृत्यू ओढावला होता. तर, 6 जण गंभीररित्या होरपळले असल्याची माहिती आहे. जखमींवर नजीकच्याच रुग्णालयात तातडीनं उपचार सुरू करण्यात आले, मात्र त्यांचीही प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार या अगिनितांडवामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांची ओळख पटवण्यात अनेक अडचणी येत आहे. जे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत ते अतिशय विदारक स्थितीत असल्यामुळं त्यांची ओळख पटत नाहीये. अग्निशामक दलाच्या जवानांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तीन मृतदेह तर बेडवरच आढळले आणि मन सुन्न झालं.
स्थानिकांच्या माहितीनुसार आगीची ही घटना घडली तेव्हा परिसरातील सर्वचजण गाढ झोपेत असावेत. ज्यामुळं आऱडाओरडा झाला नाही, आणि बचावासाठी उशिर झाला होता. या चार मजली इमारतीत एकूण 8 फ्लॅट असून, उपलब्ध माहितीनुसार 8 पैकी चार फ्लॅट पुढील तर चार फ्लॅट मागील बाजुस आहेत. या आगीमध्ये मागच्या बाजूस असणाऱ्या फ्लॅटचं मोठं नुकसान झालं. तिथं अडकलेल्यांना बाहेर पडण्यासाठीची वाटही मर्यादितच होती. ज्यामुळं धुरात गुदमरून काहींचा मृत्यू ओढावला.
काही घरांची दारं इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टीममुळं बंद होती, जिने लहान होते ज्यामुळं नागरिकांना इमारतीबाहेर पडण्यात अडचणी आल्या आणि हाहाकार माजला. आग इमारतभर पसरल्यानं बचावकार्यात अनेक अडचणी आल्या. प्रत्यक्षदर्शिंच्या माहितीनुसार एसीमध्ये झालेल्या एका स्फोटामुळं आग भडकली असू शकते.