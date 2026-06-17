/तोंडात रक्ताचे डाग, खोलीत दारुच्या बॉटल; होम स्टेमध्ये मिळाली महिलेचा मृतदेह

मसुरीमधील एका होमस्टेमध्ये पतीसोबत राहत असलेल्या महिलेचा मृतदेह सापडल्याने दिल्लीत खळबळ उडाली आहे. उत्तराखंडमधील हे पर्यटन स्थळ दिल्लीपासून केवळ ३०० किलोमीटर अंतरावर असल्यानेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे जोडपे राजधानीतून प्रवास करून आले होते. त्यामुळे, महिलेसोबत खोलीत राहत असलेला पती रात्रभर आपल्या पत्नीच्या मृत्यूविषयी अनभिज्ञ कसा राहिला? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे.
हरियाणातील गुरुग्राम येथील एका आयटी फर्ममध्ये काम करणारी 27 वर्षीय महिला उत्तराखंडमधील मसुरी येथील एका होमस्टेमध्ये मृतावस्थेत आढळली. ती तिच्या पतीसोबत तिथे गेली होती. त्या महिलेची ओळख पूर्व दिल्लीतील शाकरपूर येथील रहिवासी पी. राधा गायत्री अशी पटली आहे. ती गुरुग्राममधील एका आयटी कंपनीत काम करत होती. तिचा पती, सौम्या श्रीचरण, पुण्यातील एका कंपनीत काम करत होता. या जोडप्याचे लग्न नोव्हेंबर 2025 मध्ये झाले होते.
हे जोडपे तिच्या पतीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी 15 जून रोजी सुट्टीवर आले होते. महिलेच्या मृत्यूच्या तपासात धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, १६ जून रोजी डेहराडूनमधील कोरोनेशन हॉस्पिटलमध्ये व्हिडिओ-रेकॉर्ड केलेले शवविच्छेदन करण्यात आले.
गायत्री रविवारी (१४ जून) रात्री उशिरा तिचा पती सौम्या श्रीचरणसोबत टिपरीधर येथील कियाना होमस्टेमध्ये पोहोचली. आदल्या दिवशी रात्री 11.30 वाजता होमस्टेमध्ये चेक-इन करण्यापूर्वी या जोडप्याने ऋषिकेशला भेट दिली होती. मसुरी पोलीस स्टेशनचे इन्स्पेक्टर-इन-चार्ज देवेंद्र सिंह चौहान यांच्या माहितीनुसार, पहाटे 3.30 च्या सुमारास झोपण्यापूर्वी त्या जोडप्याने त्यांच्या खोलीत दारू प्यायली होती.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी, जेव्हा पती श्रीचरण जागा झाला, तेव्हा त्याला त्याची पत्नी बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. त्याच्या लक्षात आले की तिच्या तोंडातून रक्त वाहत होते आणि तिच्या शरीरातून लघवी गळत होती, त्यानंतर त्याने तात्काळ मदतीसाठी फोन केला. मसुरी पोलीस स्टेशनचे एक पथक रुग्णवाहिकेसह घटनास्थळी पोहोचले. रुग्णवाहिका सेवेशी संबंधित एका फार्मासिस्टने महिलेची तपासणी करून तिला मृत घोषित केले. पतीचे आई-वडील आधीच होमस्टेवर पोहोचले होते, तर पत्नीचे आई-वडीलही थोड्याच वेळात तिथे आले. दोन्ही पक्षांच्या आगमनानंतर, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला.
जेव्हा पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा पीडित महिला जमिनीवर बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह कपड्यांशिवाय जमिनीवर पडलेला होता आणि चादरीवर रक्ताचे डाग होते. खोलीत दारूच्या दोन रिकाम्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थही आढळले. न्यायवैद्यक पथकाने घटनास्थळाची तपासणी करून सर्व पुरावे गोळा केले. खोलीची कसून तपासणी करून न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्यात आले.