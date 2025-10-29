English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहराचे नाव बदलण्याची मागणी; काय असेल नवीन नाव

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहराचे नाव बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भाजप नेत्यांनी ही मागणी केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 04:13 PM IST
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहराचे नाव बदलण्याची मागणी; काय असेल नवीन नाव

Demand Of Change The Name Of Delhi : भारतातील अनेक शहरांच्या बदलत्या नावांमध्ये आता राजधानी दिल्लीचे नाव बदलण्याची मागणी होत आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते विजय गोयल यांनी राजधानीचे इंग्रजी नाव Delhi वरून Dilli  असे बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना यासंदर्भात पत्रही लिहिले आहे. दिल्ली सरकारने 1 नोव्हेंबर रोजी नवीन अधिकृत लोगो जारी करावा अशी त्यांची मागणी आहे.  सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये दिल्लीचे नाव दिल्ली असे बदलण्याचीही विजय गोयल यांची मागणी आहे.

दिल्लीला पूर्वी धिल्ली असे म्हटले जात असे. भाजप नेत्याचा दावा आहे की 11 व्या शतकात दिल्लीला धिल्ली म्हटले जात असे, जे नंतर फारसीमध्ये देहली म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ब्रिटिश राजवटीत ते दिल्ली असे बदलण्यात आले. महाभारत काळात दिल्लीचे नाव इंद्रप्रस्थ होते. काही लोकांनी दिल्लीचे नाव इंद्रप्रस्थ करण्याची मागणीही केली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यांनी या संदर्भात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी सांगितले की दिल्लीचे मूळ नाव संस्कृत शब्द "धिल्लिका" पासून आले आहे.  स्थानिक लोक शतकानुशतके दिल्लीला "दिल्ली" म्हणत आहेत. हे नाव लोकगीते, कविता आणि साहित्यात देखील आढळते. डिजिटल युगात नावे बदलणे खूप सोपे आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

FAQ

1 दिल्लीचे इंग्रजी नाव कशामुळे बदलण्याची मागणी होत आहे?
 माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते विजय गोयल यांनी दिल्लीचे इंग्रजी नाव "Delhi" वरून "Dilli" असे बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हे नाव स्थानिक लोकांच्या वापरानुसार आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य आहे.

2 ही मागणी कोणी केली आहे आणि कशी?
 भाजप नेते विजय गोयल यांनी ही मागणी केली आहे. त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना पत्र लिहून सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये "Dilli" हे नाव वापरण्याची विनंती केली आहे.

3 नवीन अधिकृत लोगो कधी जारी करावा अशी मागणी आहे?
 विजय गोयल यांनी १ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली सरकारने नवीन अधिकृत लोगो जारी करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात "Dilli" हे नाव समाविष्ट असावे.

 

Demand Of Change The Name Of DelhiBJP leaders have made this demandName Of Delhiदिल्लीचे नाव बदलण्याची मागणी

