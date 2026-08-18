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मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर कैद्यांना फाशीऐवजी इंजेक्शन देण्याची मागणी! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर कैद्यांना फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन किंवा दुसऱ्या पर्यायाने मृत्यू देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 18, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:19 PM IST
मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर कैद्यांना फाशीऐवजी इंजेक्शन देण्याची मागणी! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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