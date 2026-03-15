  • ड्रॅक्युला गँगचा थरार! लहान मुलांचे जबरदस्ती रक्त काढतो अन् मग करतो भयानक..., पोलीसही चक्रावले

ड्रॅक्युला गँगचा थरार! लहान मुलांचे जबरदस्ती रक्त काढतो अन् मग करतो भयानक..., पोलीसही चक्रावले

Crime News : सध्या ड्रॅक्युला गँगमुळे पालक आणि मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. कारण ते लहान मुलांना धमकावून पैसे मागतात आणि त्यांनी दिले नाही तर...जबरदस्तीने रक्तपेढीत नेऊन त्यांचे रक्त काढतात. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 15, 2026, 08:39 PM IST
ड्रॅक्युला गँगचा थरार! लहान मुलांचे जबरदस्ती रक्त काढतो अन् मग करतो भयानक..., पोलीसही चक्रावले

Uttar Pradesh Deoria Dracula Gang : उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील पालक आणि लहान मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. इथे ड्रॅक्युला टोळी सक्रीय झाली असून त्याने परिसरात एकच थरार निर्माण केला आहे. लहान मुलांनी पोलिसांना सांगितलं की, ते अल्पवयीन मुलांना रस्त्यात थांबवतात आणि त्यांच्याकडून जबदरस्ती रक्त घेत आहे. यामुळे पालकांमध्ये भीतीदायक वातावरण आहे. 

ड्रॅक्युला गँगचा थरार!

स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, देवरिया कोतवाली पोलीस स्टेशन परिसरातील उमा नगर कॉलनीत ड्रॅक्युला गँग फिरत आहे. ही टोळी गेल्या काही दिवसांपासून अल्पवयीन मुलांना धमकावते. त्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे मागते. तर त्यांनी पैसे दिले नाहीत तर बंदुकीच्या धाकावर रक्तपेढीत घेऊन जाऊ त्या मुलांचं जबरदस्ती रक्त काढून घेते, असा आरोप लहान मुलांनी आणि पालकांनी केला आहे.  

 

 पीडित मुलांनी जेव्हा त्यांच्या कुटुंबियांना या घटनेची माहिती दिली तेव्हा त्यांचे कुटुंबिय हादरले. पालकांनी असा आरोप केला आहे, ड्रॅक्युला गँग हे रक्तनंतर विकतात. पोलिसांनी सांगितलं की, या परिसरातील अनेक पालकांकडे मुलांनी ड्रॅक्युला गँगकडून झालेल्या अत्याचाराची धक्कादायक कहाणी सांगितली आहे. त्यानंतर सर्व पालक एकत्र येऊन त्यांनी देवरियाचे पोलीस अधिक्षक संजीव सुमन यांना संपूर्ण घटना सांगितली. पोलिसांनी पालक आणि मुलांची तक्रार नोंदवून घेतली आहे. 

 

पोलिसांनी या प्रकरणाचे गाभीर्य लक्षात घेत तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असून एक पोलिसांचे पथक तपास करत आहेत. पोलीस परिसरातील अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन तपास करण्यात येत आहे. जोपर्यंत ही गँग पकडली जात नाही परिसरात दहशतीचं वातावरण आहे. पालकांना मुलांना घराबाहेर पाठवायला भीती वाटत आहे, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता सतावतेय. आरोपी पकडल्या गेल्यावर त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी पालकांनी केली आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Deoria Dracula Gang, uttar pradesh, crime news, Minor Children, blood racket

