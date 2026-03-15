ड्रॅक्युला गँगचा थरार! लहान मुलांचे जबरदस्ती रक्त काढतो अन् मग करतो भयानक..., पोलीसही चक्रावले

Uttar Pradesh Deoria Dracula Gang : उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील पालक आणि लहान मुलांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. इथे ड्रॅक्युला टोळी सक्रीय झाली असून त्याने परिसरात एकच थरार निर्माण केला आहे. लहान मुलांनी पोलिसांना सांगितलं की, ते अल्पवयीन मुलांना रस्त्यात थांबवतात आणि त्यांच्याकडून जबदरस्ती रक्त घेत आहे. यामुळे पालकांमध्ये भीतीदायक वातावरण आहे.
स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, देवरिया कोतवाली पोलीस स्टेशन परिसरातील उमा नगर कॉलनीत ड्रॅक्युला गँग फिरत आहे. ही टोळी गेल्या काही दिवसांपासून अल्पवयीन मुलांना धमकावते. त्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे मागते. तर त्यांनी पैसे दिले नाहीत तर बंदुकीच्या धाकावर रक्तपेढीत घेऊन जाऊ त्या मुलांचं जबरदस्ती रक्त काढून घेते, असा आरोप लहान मुलांनी आणि पालकांनी केला आहे.
पीडित मुलांनी जेव्हा त्यांच्या कुटुंबियांना या घटनेची माहिती दिली तेव्हा त्यांचे कुटुंबिय हादरले. पालकांनी असा आरोप केला आहे, ड्रॅक्युला गँग हे रक्तनंतर विकतात. पोलिसांनी सांगितलं की, या परिसरातील अनेक पालकांकडे मुलांनी ड्रॅक्युला गँगकडून झालेल्या अत्याचाराची धक्कादायक कहाणी सांगितली आहे. त्यानंतर सर्व पालक एकत्र येऊन त्यांनी देवरियाचे पोलीस अधिक्षक संजीव सुमन यांना संपूर्ण घटना सांगितली. पोलिसांनी पालक आणि मुलांची तक्रार नोंदवून घेतली आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणाचे गाभीर्य लक्षात घेत तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असून एक पोलिसांचे पथक तपास करत आहेत. पोलीस परिसरातील अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन तपास करण्यात येत आहे. जोपर्यंत ही गँग पकडली जात नाही परिसरात दहशतीचं वातावरण आहे. पालकांना मुलांना घराबाहेर पाठवायला भीती वाटत आहे, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता सतावतेय. आरोपी पकडल्या गेल्यावर त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.