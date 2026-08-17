/नराधम सावत्र बापाने मुलीवर केला बलात्कार, मुलीने व्हिडिओ रेकॉर्ड करून केला पर्दाफाश

पानिपत : पानिपतमध्ये एका सावत्र वडिलांवर आपल्या ११ वर्षीय सावत्र मुलीवर वर्षभरापासून बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. हिंमत एकवटून मुलीने या अत्याचाराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो आपल्या आत्याला दाखवला.
पानिपत शहरातील एका भागात राहणाऱ्या सावत्र वडिलांवर आपल्या ११ वर्षीय सावत्र मुलीवर सुमारे वर्षभर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तिने कोणालाही सांगितल्यास तिच्या आईला आणि आठ वर्षांच्या भावाला जीवे मारण्याची धमकी त्याने दिली होती. १२ ऑगस्टच्या रात्री, जेव्हा तिची आई घरी परतली, तेव्हा तिला मुलगी अत्यंत घाबरलेल्या आणि हादरलेल्या अवस्थेत आढळली.
रडत-रडत मुलीने आपल्या आत्याला या सर्व भयानक प्रकाराबद्दल सांगितले. तिने सांगितले की, घरात कोणीही नसताना आरोपी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करायचा. तिने विरोध केल्यास तो तिला मारहाण करायचा आणि या अत्याचाराबद्दल कोणालाही सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी द्यायचा.
हिंमत एकवटून मुलीने शेजारी राहणाऱ्या एका चुलत भावंडाकडून फोन मागितला, आरोपीच्या कृत्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो आपल्या आत्याला दाखवला. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आईला या घटनेची माहिती मिळाली. पोलिसांनी सावत्र वडिलांना अटक केली आहे.
पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत महिलेने नमूद केले की, तिचे पहिले लग्न सुमारे १२ वर्षांपूर्वी झाले होते आणि त्यातून तिला दोन मुले होती. पहिल्या पतीसोबत वाद झाल्यानंतर तिने अहसान नावाच्या व्यक्तीशी लग्न केले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून ती आरोपी आणि आपल्या दोन मुलांसह भाड्याच्या घरात राहत होती.
तिच्या पहिल्या पतीचा सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. स्थानिकांनी आरोपीला पकडून त्याला मारहाण केली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून त्याला अटक केली. महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.