Chandranath Rath Murder Timeline: स्कॉर्पिओचा रस्ता अडवला अन्...; 10:10 PM ते 10:40 PM दरम्यानचा थरार

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 7, 2026, 07:27 AM IST
रात्री मध्यग्राममध्ये नक्की घडलं काय जाणून घ्या (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Detail Timeline Suvendu Adhikari PA Chandranath Rath Murder: पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतरही रक्तरंजित संघर्ष सुरु असल्याचं बुधवारी (6 मे) रात्री भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यक (पीए) चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येनं अधोरेखित झालं आहे. उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्राम येथे चंद्रनाथ रथ यांच्या घरापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर अज्ञात हल्लेखोरांनी बेछूट गोळीबार केला. या हल्ल्यात चंद्रनाथ रथ यांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्यासोबत त्यांच्या गाडीमध्ये असलेले सहकारी बुद्धदेव बेरा गंभीर जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याचा सविस्तर थरारक घटनाक्रम समोर आला आहे.

हत्याकांडाचा घटनाक्रम

बुधवारी रात्री 10 वाजल्यानंतर मध्यमग्राममध्ये नक्की काय घडले? चंद्रनाथ रथ हत्याकांडाचा घटनाक्रम पाहूयात:

6 मे च्या रात्री साधारण 10:10 वाजता: चंद्रनाथ रथ यांची 'स्कॉर्पिओ' गाडी, जेस्सोर रोडवर वसलेल्या मध्यमग्राममधील 'दोहारिया' परिसरात आली. चंद्रनाथ हे त्यांचे सहकारी बुद्धदेव बेरा यांच्यासोबत आपल्या घराच्या दिशेने निघाले होते.

10:15 वाजता: त्यांच्या घरापासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर होते. अचानक, एका अनोळखी गाडीने त्यांच्या स्कॉर्पिओचा रस्ता अडवला. गाडीचा वेग मंदावताच, दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला.

10:20 वाजता: गोळीबाराचा आवाज ऐकून स्थानिक लोक घटनास्थळी धावले. तिथे त्यांना अत्यंत भयानक दृश्य दिसले. स्कॉर्पिओच्या आत चंद्रनाथ आणि बुद्धदेव रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते.

साधारण 10:40 वाजता: त्यांना तातडीने जवळच्या 'डायव्हर्सिटी नर्सिंग होम'मध्ये नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी चंद्रनाथ यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. त्याच्या छातीच्या डाव्या बाजूला गोळीबाराच्या दोन जखमा झाल्या होत्या. दरम्यान, त्याचा सहकारी बुद्धदेव याला गोळीबाराच्या तीन जखमा झाल्या असून त्याची प्रकृती अजूनही चिंताजनक आहे.

रात्री 11.30 वाजता: या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते, सोबत पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घेऊन, घटनास्थळी दाखल होऊ लागले.

हत्येच्या अवघ्या काही तासांपूर्वी चंद्रनाथ काय म्हणाले होते?

ज्या दिवशी हा प्रकार घडला त्या दिवशीच सकाळी चंद्रनाथ रथ यांनी त्यांचं मूळ गाव असलेल्या 'चांदीपूर'मध्ये एका कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. तिथे त्यांनी सुवेंदू अधिकारी यांचा एक संदेश पक्ष कार्यकर्त्यांना दिला.  "दादांनी [सुवेंदू अधिकारी]तुम्हा सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारात सहभागी न होण्याचा आग्रह केला आहे," असं चंद्रनाथ रथ यांनी आपल्या मूळ गावात बोलताना म्हटलेलं. शांततेचा हा संदेश देऊन अवघे काही तास उलटले नसतील तोच, चंद्रनाथ रथ मात्र स्वतः हिंसाचाराला बळी पडले.

भाजपा नेत्याची ममता सरकावर टीका

हा हल्ला म्हणजे खुद्द सुवेंदू अधिकारी यांच्यावरच केलेला हल्ला आहे, असं भाजप नेते अजय आलोक यांनी म्हटलं आहे. या सर्व घटना एका सुनियोजित आणि पूर्वनियोजित रणनीतीचाच एक भाग म्हणून घडवून आणल्या जात आहेत असं म्हणत अजय आलोक यांनी ममता सरकारवर निशाणा साधला आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

