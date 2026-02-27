DGCA New Rules: ट्रॅव्हल सीझनपूर्वी हवाई प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा; 48 तासांच्या आत करता येणार तिकिट रद्द

उर्वशी खोना, झी मिडिया, नवी दिल्ली : ट्रॅव्हल सीझन आणि सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर हवाई प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारताची नागरी विमान वाहतूक नियामक संस्था (DGCA) ने हवाई तिकीट परतावा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे तिकीट रद्द करणे, बदल करणे आणि रिफंड मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
प्रवाशांना तिकीट परताव्याबाबत होणारा त्रास होणार कमी?
हवाई प्रवाशांची तिकिट रद्द केल्यानंतर मिळणाऱ्या परताव्याबाबत फार तक्रारी असतात. परतावा देताना अनेकदा एअरलाईन्स तिकिटाच्या मूळ किमतीपैकी 70 ते 80 टक्के रक्कम कॅन्सलेशन फी म्हणून वापरतात. विशेष म्हणजे जर कोणी शेवटच्या क्षणी तिकिट रिफंड केली तर त्याला कोणताही परतावा मिळत नाही. तसेच जर एखाद्या प्रवाशाला वेळ किंवा तारीख बदलायची असल्यास, फक्त चेंज फीच नाही तर फेअर डिफरन्स देखील भरावा लागतो. अशात हव्या असलेल्या तारखेचे तिकिट महागडे असल्यास प्रवाशाला मोठी रक्कम भरावी लागते. पण डीजीसीएने तिकिट परताव्यांच्या नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे प्रवाशांचा हा त्रास कमी होणार आहे.
तिकीट बुक केल्यानंतर 48 तासांच्या आत तिकीट रद्द करता येणार
दरम्यान, नव्या नियमांनुसार, तिकीट बुक केल्यानंतर 48 तासांच्या आत प्रवासी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता तिकीट रद्द किंवा बदल करू शकतील. म्हणजेच, 48 तासांच्या आत हवाई तिकीट बदलल्यास कोणताही अतिरिक्त चार्ज आकारला जाणार नाही. ही सुविधा एअरलाईन्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर थेट केलेल्या बुकिंगसाठी लागू असेल. तसेच, बुकिंगनंतर 24 तासांच्या आत नावातील स्पेलिंगची चूक किंवा इतर किरकोळ त्रुटी एअरलाईन्सच्या वेबसाइटद्वारे दुरुस्त करता येतील आणि त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
तिकिट परतावा प्रक्रियेबाबतही मोठा बदल
तसेच, रिफंड प्रक्रियेबाबतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. तिकीट थेट एअरलाईन्सकडून किंवा ट्रॅव्हल एजंट/थर्ड पार्टी पोर्टलमार्फत घेतले असले तरी, रद्द केल्यानंतर 14 कामकाजाच्या दिवसांत रिफंड देणे एअरलाईन्ससाठी बंधनकारक असेल. म्हणजेच, एअरलाईन्सना 14 दिवसांत परतावा सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिवाय वैद्यकीय कारणांमुळे तिकीट रद्द करण्यासंदर्भातही नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले असून प्रवाशांना अधिक लवचिकता देण्याचा उद्देश आहे.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवे नियम
डिसेंबर 2025 मध्ये उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर रिफंडमध्ये झालेल्या विलंबाबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
प्रवाशांनी हे मुद्दे लक्षात ठेवावेत:
• 48 तासांच्या आत तिकीट बदल/रद्द केल्यास अतिरिक्त शुल्क नाही
• 24 तासांच्या आत नाव दुरुस्तीची सुविधा
• 14 कामकाजाच्या दिवसांत रिफंड अनिवार्य
• वैद्यकीय कारणांसाठी तिकीट रद्द प्रक्रियेत सवलती