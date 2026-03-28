English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • देशातील 50 टक्के विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड तर इतर..., DGCA अहवालातील धक्कादायक माहिती समोर

देशातील 50 टक्के विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड तर इतर..., DGCA अहवालातील धक्कादायक माहिती समोर

DGCA India Report: भारतातील अनेक नागरीक विमानने प्रवास करणं पसंत करतात. मात्र अलीकडे विमान अपघातांची प्रचंड वाढली असतानाच एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात स्पष्ट केलेली सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 28, 2026, 02:34 PM IST
देशातील 50 टक्के विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड तर इतर..., DGCA अहवालातील धक्कादायक माहिती समोर
(photo Credit- Social Media)

DGCA India Report: देशातील विमान प्रवासाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संसदीय समितीच्या ताज्या अहवालामुळे प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या अहवालात विमान कंपन्यांच्या तांत्रिक तपासणीबाबत काही गंभीर मुद्दे उघड झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये अनेक कमर्शियल फ्लाईट्समध्ये बिघाड नोंदवले गेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही मोठ्या विमान कंपन्यांच्या ताफ्यातही अशा समस्या सातत्याने दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवासी सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाची सखोल चर्चा सुरू झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एकूण विमान तपासणीत मोठा आकडा समोर

संसदीय समितीने 6 विमान कंपन्यांच्या एकूण 754 विमानांची तपासणी केली. त्यामध्ये 377 विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड आढळल्याचे समोर आले. म्हणजेच जवळपास 50 टक्के विमानांमध्ये काही ना काही समस्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा आकडा विमान प्रवासाच्या दृष्टीने गंभीर मानला जात आहे.

‘एअर इंडिया’ आणि ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ची स्थिती

‘एअर इंडिया’च्या 166 विमानांपैकी तब्बल 137 विमानांमध्ये दोष आढळले. म्हणजेच 80 टक्क्यांहून अधिक ताफा समस्याग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’च्या 101 विमानांपैकी 54 विमानांमध्ये बिघाड दिसून आले. दोन्ही कंपन्यांचा मिळून सुमारे 72 टक्के ताफा तांत्रिक अडचणींनी प्रभावित आहे.

‘इंडिगो’ची सर्वाधिक तपासणी

‘इंडिगो’ या देशातील मोठ्या विमान कंपनीची सर्वाधिक तपासणी करण्यात आली. 405 विमानांपैकी 148 विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळले. म्हणजेच प्रत्येक 3 विमानांमागे 1 विमानात समस्या असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

‘स्पाइसजेट’ आणि ‘अकासा एअर’मध्येही त्रुटी

‘स्पाइसजेट’च्या 43 विमानांपैकी 16 विमानांमध्ये दोष आढळले. तर ‘अकासा एअर’च्या 32 विमानांपैकी 14 विमानांमध्ये वारंवार बिघाड दिसून आले. नवीन कंपनी असूनही ‘अकासा एअर’समोरही तांत्रिक आव्हाने असल्याचे दिसून आले आहे.

‘एअर इंडिया’चे स्पष्टीकरण

या प्रकरणावर ‘एअर इंडिया’ने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे बिघाड मोठ्या अपघाताशी संबंधित नाहीत. सीट खराब असणे, स्क्रीन न चालणे किंवा जेवणाचे टेबल तुटलेले असणे अशा सुविधा-संबंधित अडचणी असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात समस्या आढळणे चिंतेचे मानले जात आहे.

हे ही वाचा: Mumbai Subway Metro: भुयारी मेट्रोत मोबाईल नेटवर्क गायब, प्रवाशांची वाढती गैरसोय

नियामक कारवाई आणि रिक्त पदांवर प्रश्न

अहवालात ‘डीजीसीए’कडून ‘एअर इंडिया’ला दिलेल्या 9 कारणे दाखवा नोटिसांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 2025 अखेरपर्यंत एकूण 19 नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘डीजीसीए’मधील 48.3 टक्के रिक्त पदांवरही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

Tags:
aircraft IndiaDGCA India reportIndiGo

