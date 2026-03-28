देशातील 50 टक्के विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड तर इतर..., DGCA अहवालातील धक्कादायक माहिती समोर

DGCA India Report: देशातील विमान प्रवासाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संसदीय समितीच्या ताज्या अहवालामुळे प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या अहवालात विमान कंपन्यांच्या तांत्रिक तपासणीबाबत काही गंभीर मुद्दे उघड झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये अनेक कमर्शियल फ्लाईट्समध्ये बिघाड नोंदवले गेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही मोठ्या विमान कंपन्यांच्या ताफ्यातही अशा समस्या सातत्याने दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवासी सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाची सखोल चर्चा सुरू झाली आहे.
संसदीय समितीने 6 विमान कंपन्यांच्या एकूण 754 विमानांची तपासणी केली. त्यामध्ये 377 विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड आढळल्याचे समोर आले. म्हणजेच जवळपास 50 टक्के विमानांमध्ये काही ना काही समस्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा आकडा विमान प्रवासाच्या दृष्टीने गंभीर मानला जात आहे.
‘एअर इंडिया’च्या 166 विमानांपैकी तब्बल 137 विमानांमध्ये दोष आढळले. म्हणजेच 80 टक्क्यांहून अधिक ताफा समस्याग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’च्या 101 विमानांपैकी 54 विमानांमध्ये बिघाड दिसून आले. दोन्ही कंपन्यांचा मिळून सुमारे 72 टक्के ताफा तांत्रिक अडचणींनी प्रभावित आहे.
‘इंडिगो’ या देशातील मोठ्या विमान कंपनीची सर्वाधिक तपासणी करण्यात आली. 405 विमानांपैकी 148 विमानांमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळले. म्हणजेच प्रत्येक 3 विमानांमागे 1 विमानात समस्या असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
‘स्पाइसजेट’च्या 43 विमानांपैकी 16 विमानांमध्ये दोष आढळले. तर ‘अकासा एअर’च्या 32 विमानांपैकी 14 विमानांमध्ये वारंवार बिघाड दिसून आले. नवीन कंपनी असूनही ‘अकासा एअर’समोरही तांत्रिक आव्हाने असल्याचे दिसून आले आहे.
या प्रकरणावर ‘एअर इंडिया’ने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे बिघाड मोठ्या अपघाताशी संबंधित नाहीत. सीट खराब असणे, स्क्रीन न चालणे किंवा जेवणाचे टेबल तुटलेले असणे अशा सुविधा-संबंधित अडचणी असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणात समस्या आढळणे चिंतेचे मानले जात आहे.
अहवालात ‘डीजीसीए’कडून ‘एअर इंडिया’ला दिलेल्या 9 कारणे दाखवा नोटिसांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 2025 अखेरपर्यंत एकूण 19 नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘डीजीसीए’मधील 48.3 टक्के रिक्त पदांवरही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे.