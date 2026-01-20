DGP चे महिलांशी अश्लील चाळे! पोलीस केबिनमधील घाणेरडा प्रकार Video मध्ये कैद; मुख्यमंत्र्यांनी थेट...

DGP Controversy Videos Goes Viral: ज्यांच्या खांद्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सोपवली ते पोलीसच कायदा मोडू लागले तर? असाच काहीसा धक्कादायक प्रकार महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या कर्नाटकमध्ये घडला आहे. येथील नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाचे महासंचालक (डीजीपी) के. रामचंद्र राव यांचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये राव त्यांच्या कार्यालयामध्येच महिलेशी अश्लील चाळे करताना दिसत आहेत. या व्हिडीओने राज्यभरात खळबळ उडवून दिली आहे.
डीजीपी के. रामचंद्र राव यांच्याशी संबंधित एक व्हिडीओ 19 जानेवारी 2026 रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. रामचंद्र राव यांनी कार्यालयात महिलांसोबत अश्लील चाळे करत असल्याचं दिसत आहे. या क्लिप्समध्ये ते युनिफॉर्ममध्ये असताना महिलांसोबत जवळीक साधताना दिसत असल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. हे व्हिडीओ नेमके कोणी आणि कसे काढले याची माहिती समोर आलेली नाही. हे सर्व व्हिडीओ अनव्हेरिफाईड म्हणजेच सत्यता पडताळून न पहिलेले आहेत.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या 47 सेकंदाच्या क्लिपमध्ये के. रामचंद्र राव खुर्चीवर बसलेले दिसत असून, एक महिला त्यांच्याकडे येते आणि ते तिला मिठी मारून चुंबन घेताना दिसत आहेत. इतर क्लिप्समध्येही के. रामचंद्र राव महिलांसोबत गैरवर्तन करताना दिसत आहेत. काही ऑडिओ क्लिप्सही व्हायरल झाल्या आहेत ज्यात महिलांसोबत बोलताना ते ऐकू येतात.
Dr. Ramachandra Rao is an IPS officer of DGP rank serving as the Director General of Police at the Civil Rights Enforcement Directorate of Karnataka Government and Sir is so found of doing Women Empowerment in his Office. Well Done @ips_association pic.twitter.com/vc9b16tbcv
— Amar Mishra (@Anti_LJ_Force) January 20, 2026
सदर व्हिडीओ 5 ते 8 वर्ष जुने असल्याचे सांगितले जात आहे. के. रामचंद्र राव बेळगाव येथे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस म्हणून कार्यरत होते तेव्हा हा सारा प्रकार घडल्याचं सांगितलं जात आहे.
के. रामचंद्र राव यांनी व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हे व्हिडीओ 'सिस्टेमॅटिक षडयंत्र' असल्याचे के. रामचंद्र राव यांनी म्हटले आहे. या क्लिप्स जुन्या आहेत. कदाचित एआय-जनरेटेड असू शकतात, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी हे प्रकरण त्यांच्या प्रतिमेला डॅमेज करण्यासाठी रचले असल्याचे सांगितले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. "कोणीही कायद्यापेक्षा मोठं नाही" असे म्हणत त्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. 19 जानेवारी रात्री रामचंद्र राव यांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते पदावरून दूर राहतील.