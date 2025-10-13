English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोन्याने गाठला उच्चांकी दर, धनत्रयोदशीला सोनं 1.3 लाखांवर जाणार, आत्ता खरेदी करावं की नाही? तज्ज्ञ काय सांगतात

Dhanteras 2025 Gold Price: यंदा धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करावं का? तज्ज्ञ काय म्हणतात वाचाच

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 13, 2025, 02:40 PM IST
सोन्याने गाठला उच्चांकी दर, धनत्रयोदशीला सोनं 1.3 लाखांवर जाणार, आत्ता खरेदी करावं की नाही? तज्ज्ञ काय सांगतात
dhanteras 2025 gold price forecast 1 3 lakh should buy or not

Dhanteras 2025 Gold Price: धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करणाऱ्या गुंतवणुकदारांसाठी एक खुशखबरी लवकरच येऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याची दरवाढ अशीच सुरू राहणार असून किंमत 1.3 लाख प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकते. 2026च्या सुरुवातीला सोनं 1.5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या दरात तेजी येण्याची अनेक कारणे आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोन्याच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची कारण

तज्ज्ञांच्या मते,वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बँकांची मजबूत खरीददारी आणि व्याज दरातील कपातीची शक्यता यामुळं सोन्याची मागणी वाढतेय. त्याचबरोबर फिएट करेंन्सीमधील विश्वास कमी झाल्याने गुंतवणुकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. म्हणूनच सोनं हा चांगला पर्याय आहे. 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर या आठवड्यात डिसेंबरचा वायद्याची सोन्याची किंमत 1,22,284 रुपये प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकते. विश्लेषकांनुसार, राजकीय तणाव, अमेरिकेन डॉलरचा कमकुवतपणा आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता हे कारणे आहेत. तसंच, डॉलरची घसरण असतानाही अन्य चलनांमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्यांमुळं सोनं अधिक स्वस्त झालं आहे. ज्यामुळं जागतिक स्तरावर सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढणत्या तणावामुळंदेखील सोन्याच्या किंमती वाढल्या आहेत. 

सोन्याचा वायदा (डिसेंबर करार) सुरुवातीच्या व्यवहारात 1.62 टक्क्यांनी वाढून 1,23,313 रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला, तर चांदीचा डिसेंबर वायदा3.44 टक्क्यांनी वाढून 1,51,577 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला. जागतिक स्तरावर, शुक्रवारी स्पॉट गोल्ड 4,060 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला, जो सलग आठव्या आठवड्यात वाढला. त्याचप्रमाणे, चांदी देखील 1.1 टक्क्यांनी वाढून 51 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचली.

तज्ज्ञांच्या मते, सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेली ही वाढ गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. बाजार अस्थिर असताना आणि डॉलर कमकुवत असताना, सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सोने हा सर्वात पसंतीचा पर्याय बनला आहे.

धनत्रयोदशीनिमित्त गुंतवणूकदारांसाठी सोने

या धनत्रयोदशीला सोन्यात गुंतवणूक करणे ही गुंतवणूकदारांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर सध्याची बाजारातील गती अशीच राहिली तर येत्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमती आणखी वाढू शकतात.

मुख्य गोष्ट अशी आहे की जागतिक आर्थिक परिस्थिती, व्याजदर कपातीची शक्यता आणि अमेरिका-चीन व्यापार तणाव यामुळे या धनत्रयोदशीत गुंतवणूकदारांसाठी सोने हा एक आकर्षक पर्याय बनला आहे. सध्या सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित आणि फायदेशीर मानले जाते.

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. तुम्ही अशाप्रकारे कोणत्याही पद्धतीची गुंतवणूक करु इच्छित असाल तर सर्वात आधी सर्टिफाइड गुंतवणुकदार सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. तुम्हाला कोणताही नफा किंवा तोटा झाल्यास झी 24 तास यासाठी जबाबदार राहणार नाही.)

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Dhanteras 2025 gold priceGold price forecast 2025GOLD PRICE HIKEBuy gold Dhanteras 2025Gold price surge India

इतर बातम्या

राऊतांच्या 'त्या' विधानाने ठाकरेंच्या युतीत मिठाच...

मुंबई बातम्या