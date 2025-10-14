सोन्याचे दागिने खरेदी करताना फक्त हॉलमार्क पाहून विश्वास ठेवू नका, 'अशी' करा खऱ्या सोन्याची पारख, पश्चात्तापाची वेळ येणार नाही

Dhanteras 2025: धनत्रयोदशी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी धनत्रयोदशी साजरी करण्यात येईल. या दिवशी सोनं-चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. सराफा बाजारात या दिवशी कोट्यवधींची उलाढाल होते. या दिवशी सोनं खरेदी केल्याने घरात सुख-समृद्धी नांदते, अशी मान्यता आहे. सोनं खरेदी करत असताना या काही गोष्टी तुम्हालाही माहिती असायला हव्यात.साधारणतः सोनं खरेदी करत असताना हॉलमार्क पाहिले जाते. मात्र फक्त हॉलमार्क पाहून दागिन्यांची पारख करता येत नाही. ते हॉलमार्क खरं आहे की खोटं हेदेखील पाहिले पाहिजे. हॉलमार्कचे रिअॅलिटी चेक करुन खऱ्या सोन्याची पारख कशी करू शकता, जाणून घेऊयात.
BIS Logo
Purity Mark
6 अंक असलेला HUID Code
हे तीन निशाण अगदी स्पष्टपणे दिसणे गरजेचे आहे. जर हे निशाण अस्पष्ट असतील किंवा त्यावर काही डाग असेल तर दागिने क्रॉस चेक करण्याची गरज आहे. खऱ्या हॉलमार्कमध्ये चमक आणि निशाणाची फिनिशिंग एकदम परफेक्ट असते.
हॉलमार्क खरं आहे की खोट याची ओळख पटवण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोने BIS care Appच्या मदतीचा वापर करु शकता. त्यासाठी तुम्हाला मोबाईलमध्ये अॅप डाउनलोड करावे लागणार आहे. यात तुमचे नाव, फोन नंबर, ईमेल आयडी टाकावा लागेल. त्यानंतर मोबाईल आणि ईमेल आयडी ओटीटीच्या माध्यमातून व्हेरिफाय करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तुम्ही अॅपचा वापर करु शकता. सोनं खरं की खोटं तपासण्यासाठी Verify HUID मध्ये जावून ज्वेलरीचा HUID नंबर टाका. सोनं खरं असेल तर अॅपमध्ये त्याची शुद्धता, प्रोडक्टचे नाव यासारख्या सगळे तपशील समोर येतील.
एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, जेव्हा पण तुम्ही सोनं खरेदी करण्यासाठी घरातून बाहेर निघाल तेव्हाच सोन्याचे दर तपासा. 24,22,18 आणि 14 कॅरेटचे सोन्याचे दर वेगवेगळे असू शकतात. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 91.66 टक्के सोनं असतं, 18 कॅरेट सोन्यात 75 टक्के आणि 14 कॅरेट 58.1 टक्के सोनं असतं. यात अन्य धातु मिक्स केल्यानंतर दागिने तयार होतात.
कॅरेट (Carat) शुद्धता (%) कोड
24 Carat 99.9% (ज्वेलरीसाठी नाही)
22 Carat 91.66% 916
18 Carat 75% 750
14 Carat 58.3% 585
9 Carat 37.5% 375
सरकारने दागिन्यांच्या विक्रीसाठी बीआयएस हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. पूर्वी फक्त 14, 18 आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दागिने विकले जात होते, परंतु आता 9 कॅरेट सोन्यासाठीही हॉलमार्किंग अनिवार्य आहे. हा नियम जुलै 2025 पासून लागू होईल. यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत सोने खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल, तसेच दागिन्यांच्या गुणवत्तेवर विश्वासही निर्माण होईल.
सोने खरेदी करण्यापूर्वी सध्याचे दर तपासा, कारण किंमती दररोज बदलतात. तुम्ही बीआयएस किंवा भारत सरकारच्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या वेबसाइटला भेट देऊन दर तपासू शकता. यामुळे ज्वेलर्सकडून चुकीच्या किंमती सांगण्याचा धोका कमी होतो.